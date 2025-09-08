快訊

直播／柯文哲返新竹探望柯媽 胞妹柯美蘭神情輕鬆早一步現身老家

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

聽新聞
0:00 / 0:00

廣州騎手配送鱷魚 牠「半路復活」…老闆：沒說是死的

香港01／ 撰文：林芷瑩
商家直接將鱷魚放到關先生電動機車的踏板上。（廣州日報）
商家直接將鱷魚放到關先生電動機車的踏板上。（廣州日報）

近日，大陸廣州送貨員關先生接到訂單，客戶要求將一條鱷魚從荔灣區運到番禺區某餐廳。關先生稱，當時商家表示「運送的是一條沒有生命的鱷魚」，但送貨過程中鱷魚竟「復活」。

《廣州日報》報導，9月4日，關先生在某平台上接單，當他駕駛電動機車到達商家地址後，商家自覺地將鱷魚放到其電動機車的踏板上，「他們叫我快點送過去，客戶在等，這是一對一的專送，我只能送這一單，不能接其他單」。

關先生表示，商家宣稱鱷魚已死，但在運送途中鱷魚竟活過來，「在機車道上有減速帶，車輛顛簸可能震醒了鱷魚。加上天氣很熱，太陽很猛，後來鱷魚就開始在尼龍袋裏翻滾」。

關先生稱，當時距離目的地只剩3公里左右，原本他想堅持一下，但鱷魚一直在尼龍袋內掙扎，多次在行駛途中跌落地。他曾致電商家，咨詢為何是活鱷魚，對方建議他用腳踩住，鱷魚就不會亂動，但此方法顯然無效，更將他腳上的拖鞋抓爛。

由於鱷魚一直掙扎，多次跌落地，導致尼龍袋有多處破損。關先生稱，當時他見到鱷魚的嘴、尾巴和爪，覺得太危險，無法繼續配送，於是報警處理，而發貨方也以「貨物丟失」為由報警。

報警後，發貨方指責關先生「不應該做跑腿」，收貨人則稱不需要鱷魚，讓他將鱷魚送回商家處。在回程途中，鱷魚再次跌落地致尼龍袋破口更大，關先生只能再次報警求助。最後，警方用電動機車將鱷魚運到空曠地方，等貨主提供地址，讓收貨方自行來處理鱷魚。

關先生直言，「如果我知道是活的，以這種包裝方式，我根本不會接單」。據介紹，本次訂單的運費為26元，「我沒理由為了26元去運一條活鱷魚，正常邏輯都不會這樣做」。

涉事鱷魚批發部老闆則稱，他從未說過鱷魚已死，一般他們發貨都只用繩綁住鱷魚嘴巴，單條用尼龍袋包裝，多條才用木箱，幾乎每天都會通過「跑腿」配送，從未出過問題。

2024年廣東省農業農村廳發布的《廣東省鱷魚人工繁育與利用管理暫行辦法》規定，進入批發零售市場的活體鱷魚必須保持捆綁、蒙眼、木箱或鐵籠裝載。

貨拉拉平台回應稱，該訂單用戶下單時並無備註貨物類型，送貨員接單後發現貨物為鱷魚，並沒有取消訂單，仍堅持運輸，雙方均違反平台規則。

據介紹，關先生個人運輸過程中造成的損失已與商家達成協商賠償。由於鱷魚損壞了關先生的鞋和耽誤工作，在警方的介入和調解下，商家向他賠償200元（約新台幣800元），雙方達成和解；平台也教育用戶和送貨員，後續也會加強對禁止違規運輸貨物的教育宣傳。

延伸閱讀：

一碗麵賣8千多元食材含黃鱔、鮑魚等 大陸杭州餐館：半月內賣十幾碗

大陸汕頭一高速口附近現「黃金路」　途經車輛無一倖免：洗兩遍還是臭

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

廣州騎手配送鱷魚 牠「半路復活」…老闆：沒說是死的

近日，大陸廣州送貨員關先生接到訂單，客戶要求將一條鱷魚從荔灣區運到番禺區某餐廳。關先生稱，當時商家表示「運送的是一條沒有生命的鱷魚」，但送貨過程中鱷魚竟「復活」。

月全食遇上塔巴颱風！香港遺憾錯過 多圖重温最精彩「血月」時刻

在9月8日凌晨，今年中國大陸境內唯一一次全程肉眼可見的月全食天象上演。全國各地可觀測到同一輪「紅月亮」（民間又稱「血月」），這也是自2022年11月8日後中國大陸境內再度可見的月全食。不過由於颱風塔巴吹襲華南，香港風雨交加，絕大部分本港市民遺憾錯過，只能透過各地照片重温這次月全食。

花4萬多「玩7國」！陸20歲女大生超狂省錢窮遊 返國時甚至變胖了

湖南20歲女大學生「芝歐粥」近日分享，她在暑假利用35天時間，以約1萬元(人民幣，下同，約1400美元)的花費完成了7國...

香港大樓天台設無邊際泳池？蔚藍池水彷彿AI 內行人曝真相

許多豪宅和酒店在安全合法情況下，會在天台設有泳池，泳客既可游泳做運動，亦可飽覽四周景色。有港男近日在threads分享，聲稱在新蒲崗六合街附近有一幢工廈的天台，離奇發現藍色池水，遠望宛如泳池，驚訝表示「不親眼看到，還以為是AI」、「啱晒搞攝影會」，同時上載相關圖像和影片作證。

西裝男搭港鐵背臀狂磨扶手 畫面曝光網傻眼：想在柱子上留下氣味？

港鐵不時有人自私地挨著扶手，有港女早前坐港鐵時感到扶手「震震地」，發現有名西裝男將整個背部靠著扶手，完全不理他人目光，忘形地用背部及臀部上下左右狂「磨柱」，令港女傻眼，不禁表示「平時碰到的扶手，是很有可能會被別人用屁股這樣磨過」，決定拍片在網上發布。有網友留言，「好dirty（髒）」、「他應該七勞八損，在這裡按摩」。

醫見一幕嚇壞！陸女不知「溫度計卡體內22年」 兇手竟是國小男同學

22年前的一場小學課堂意外，竟在近日揭開驚人真相。武漢一名胡姓女子在近期體檢中，發現體內藏有一截不明異物，追溯記憶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。