廣州騎手配送鱷魚 牠「半路復活」…老闆：沒說是死的

近日，大陸廣州送貨員關先生接到訂單，客戶要求將一條鱷魚從荔灣區運到番禺區某餐廳。關先生稱，當時商家表示「運送的是一條沒有生命的鱷魚」，但送貨過程中鱷魚竟「復活」。

《廣州日報》報導，9月4日，關先生在某平台上接單，當他駕駛電動機車到達商家地址後，商家自覺地將鱷魚放到其電動機車的踏板上，「他們叫我快點送過去，客戶在等，這是一對一的專送，我只能送這一單，不能接其他單」。

關先生表示，商家宣稱鱷魚已死，但在運送途中鱷魚竟活過來，「在機車道上有減速帶，車輛顛簸可能震醒了鱷魚。加上天氣很熱，太陽很猛，後來鱷魚就開始在尼龍袋裏翻滾」。

關先生稱，當時距離目的地只剩3公里左右，原本他想堅持一下，但鱷魚一直在尼龍袋內掙扎，多次在行駛途中跌落地。他曾致電商家，咨詢為何是活鱷魚，對方建議他用腳踩住，鱷魚就不會亂動，但此方法顯然無效，更將他腳上的拖鞋抓爛。

由於鱷魚一直掙扎，多次跌落地，導致尼龍袋有多處破損。關先生稱，當時他見到鱷魚的嘴、尾巴和爪，覺得太危險，無法繼續配送，於是報警處理，而發貨方也以「貨物丟失」為由報警。

報警後，發貨方指責關先生「不應該做跑腿」，收貨人則稱不需要鱷魚，讓他將鱷魚送回商家處。在回程途中，鱷魚再次跌落地致尼龍袋破口更大，關先生只能再次報警求助。最後，警方用電動機車將鱷魚運到空曠地方，等貨主提供地址，讓收貨方自行來處理鱷魚。

關先生直言，「如果我知道是活的，以這種包裝方式，我根本不會接單」。據介紹，本次訂單的運費為26元，「我沒理由為了26元去運一條活鱷魚，正常邏輯都不會這樣做」。

涉事鱷魚批發部老闆則稱，他從未說過鱷魚已死，一般他們發貨都只用繩綁住鱷魚嘴巴，單條用尼龍袋包裝，多條才用木箱，幾乎每天都會通過「跑腿」配送，從未出過問題。

2024年廣東省農業農村廳發布的《廣東省鱷魚人工繁育與利用管理暫行辦法》規定，進入批發零售市場的活體鱷魚必須保持捆綁、蒙眼、木箱或鐵籠裝載。

貨拉拉平台回應稱，該訂單用戶下單時並無備註貨物類型，送貨員接單後發現貨物為鱷魚，並沒有取消訂單，仍堅持運輸，雙方均違反平台規則。

據介紹，關先生個人運輸過程中造成的損失已與商家達成協商賠償。由於鱷魚損壞了關先生的鞋和耽誤工作，在警方的介入和調解下，商家向他賠償200元（約新台幣800元），雙方達成和解；平台也教育用戶和送貨員，後續也會加強對禁止違規運輸貨物的教育宣傳。

延伸閱讀：

一碗麵賣8千多元食材含黃鱔、鮑魚等 大陸杭州餐館：半月內賣十幾碗

大陸汕頭一高速口附近現「黃金路」 途經車輛無一倖免：洗兩遍還是臭

文章授權轉載自《香港01》