月全食遇上塔巴颱風！香港遺憾錯過 多圖重温最精彩「血月」時刻

在9月8日凌晨，今年中國大陸境內唯一一次全程肉眼可見的月全食天象上演。全國各地可觀測到同一輪「紅月亮」（民間又稱「血月」），這也是自2022年11月8日後中國大陸境內再度可見的月全食。不過由於颱風塔巴吹襲華南，香港風雨交加，絕大部分本港市民遺憾錯過，只能透過各地照片重温這次月全食。

本次月全食的「紅月亮」階段從食既到生光持續長達83分鐘，十分少見。月球完全進入地球本影後，呈現為暗紅色的「血月」景象，吸引了眾多天文愛好者熬夜觀賞。

紅月亮成因：大自然的光學魔術

月全食發生時，月亮為什麼會變成紅色？這是一種光學現象。當月球完全進入地球的本影時，太陽光無法直接照射到月球表面。然而，太陽光中波長較長的紅光能夠穿過地球大氣層發生折射，這些紅光會被折射到月球表面。

月全食時，月球呈現的古銅色或暗紅色色調會因當時大氣中雲層、塵埃和污染物的含量而變化。天氣越好，紅銅色就越明顯。

報導指，下一次中國大陸可見全過程的月全食要等到2028年12月31日至2029年1月1日，這將是一次罕見的「跨年月全食」。

文章授權轉載自《香港01》