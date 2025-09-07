西裝男搭港鐵背臀狂磨扶手 畫面曝光網傻眼：想在柱子上留下氣味？

港鐵不時有人自私地挨著扶手，有港女早前坐港鐵時感到扶手「震震地」，發現有名西裝男將整個背部靠著扶手，完全不理他人目光，忘形地用背部及臀部上下左右狂「磨柱」，令港女傻眼，不禁表示「平時碰到的扶手，是很有可能會被別人用屁股這樣磨過」，決定拍片在網上發布。有網友留言，「好dirty（髒）」、「他應該七勞八損，在這裡按摩」。

乘坐交通工具要顧己及人。有港女在Threads上發片，拍下在港鐵有名穿襯衫西裝的男乘客，霸占了整根扶手並挨住，先用背部的肩胛骨左右狂磨，後來下半身臀部，上下左右不停磨柱，場面令人尷尬。

不少網友看過影片後大表驚訝，「在這裡搔癢」、「他想在柱子上留下氣味，下次上車靠嗅覺來認回這個地方」、「好dirty」、「直接問他：你不舒服嗎？需要我幫你叫站務員幫忙嗎？」

有人則認為「屁股碰過還好，至少隔著一條褲子，一堆人打完噴嚏後直接碰到扶手才讓人討厭」、「你想想那根柱子有多久沒有被人擦過了，他的衣服和褲子每個星期都會洗一次，其實是乾淨了嗎？」

