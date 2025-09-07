香港大樓天台設無邊際泳池？蔚藍池水彷彿AI 內行人曝真相

許多豪宅和酒店在安全合法情況下，會在天台設有泳池，泳客既可游泳做運動，亦可飽覽四周景色。有港男近日在threads分享，聲稱在新蒲崗六合街附近有一幢工廈的天台，離奇發現藍色池水，遠望宛如泳池，驚訝表示「不親眼看到，還以為是AI」、「啱晒搞攝影會」，同時上載相關圖像和影片作證。

外觀和一般泳池沒有分別

根據貼文圖像和影片，這個工廈天台的確注滿藍色水，外觀有和一般泳池，在都市叢林中呈現一片蔚藍色，但當時無人下水「暢泳」。

網友拆解真相

許多網友笑言是「天台無邊際泳池」，但有人解釋藍色水是有特別作用，「用顏色水試天台防水層」、「試色水檢查防水層，但去水又封得很好」、「如果在下層發現這種顏色的水，可以證明漏水」。

