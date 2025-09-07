香港大樓天台設無邊際泳池？蔚藍池水彷彿AI 內行人曝真相
許多豪宅和酒店在安全合法情況下，會在天台設有泳池，泳客既可游泳做運動，亦可飽覽四周景色。有港男近日在threads分享，聲稱在新蒲崗六合街附近有一幢工廈的天台，離奇發現藍色池水，遠望宛如泳池，驚訝表示「不親眼看到，還以為是AI」、「啱晒搞攝影會」，同時上載相關圖像和影片作證。
外觀和一般泳池沒有分別
根據貼文圖像和影片，這個工廈天台的確注滿藍色水，外觀有和一般泳池，在都市叢林中呈現一片蔚藍色，但當時無人下水「暢泳」。
網友拆解真相
許多網友笑言是「天台無邊際泳池」，但有人解釋藍色水是有特別作用，「用顏色水試天台防水層」、「試色水檢查防水層，但去水又封得很好」、「如果在下層發現這種顏色的水，可以證明漏水」。
延伸閱讀：
安志杰孖老婆Jessica C.一家四口游水曬幸福 網民慨嘆謝婷婷走寶
40歲「元祖𡃁模」身材猶勝從前 同阿Bob去旅行影相構圖勁詭異
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言