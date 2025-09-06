快訊

醫見一幕嚇壞！陸女不知「溫度計卡體內22年」 兇手竟是國小男同學

香港01／ 撰文／許祺安
大陸一名女子在近期體檢中，發現體內藏有一截不明異物，追溯記憶後才想起當年不慎坐到同學的體溫計上，如今剩餘斷片終於在醫院被成功移除。示意圖／ingimage
大陸一名女子在近期體檢中，發現體內藏有一截不明異物，追溯記憶後才想起當年不慎坐到同學的體溫計上，如今剩餘斷片終於在醫院被成功移除。示意圖／ingimage

22年前的一場小學課堂意外，竟在近日揭開驚人真相。武漢一名胡姓女子在近期體檢中，發現體內藏有一截不明異物，追溯記憶後才想起當年不慎坐到同學的體溫計上，如今剩餘斷片終於在醫院被成功移除。

醫生表示，「大概兩公分左右的樣子，當時很慶幸水銀不在裡頭，如果水銀進去的話可能就會引起汞中毒這些很危險的情況」。

據胡女介紹，前不久她騎自行車摔了一跤，擔心骶骨骨折。在做三維CT檢查後，醫生發現這個異物。經過再三回憶，胡女想起22年前，當時她正在上小學，而同桌男生在把玩一截溫度計。

胡女回憶，當時她同學找她借橡皮擦，「我就一丟就丟歪了，掉在地上，我就去找橡皮擦，然後我的同桌也在給我找橡皮擦，但他很巧的就是他拿著溫度計放在我的板凳上，然後彎下腰去找」。

胡女接著說，「我又比他先找到了，我就一屁股坐在板凳上，他的手又放在我的板凳上，拿著溫度計把手放在板凳上，我一屁股坐進去了，就插在了我的左屁股瓣的肉上面」。事發後，家人立即將胡女送往醫院，急診醫生通過手術取出了露在體外的體溫計斷端。但胡女當時就覺得不太對勁，懷疑還有部分殘留。

胡女表示，「醫生拿出來的時候就短了一截，我就哭著說不長這樣，然後去照CT還是X光，那個時候只有反正照不出來，因為玻璃透明的，當時就沒有應該是沒有照出來」。

為此，醫生決定為胡女實施手術，將這截隱藏22年的異物取出。看到異物的外形，醫生和胡女第一眼就斷定，這正是22年前斷裂在她體內的那截體溫計。

在胡女盆骨後方，懸浮著一截2公分左右長的異物。圖／擷自微博「新京報」
在胡女盆骨後方，懸浮著一截2公分左右長的異物。圖／擷自微博「新京報」

文章授權轉載自《香港01》

醫生 異物 自行車

