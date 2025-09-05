快訊

00後男生到新疆「找礦」卻因餵牛走紅 網友：記錄到真正「牛飲」

香港01／ 撰文：孫聖然
小姜餵牛影片走紅。（瀟湘晨報）
小姜餵牛影片走紅。（瀟湘晨報）

近日，到新疆「找礦」的00後男生，因餵牛影片走紅。畫面中，這頭牛一口飲完一瓢水後繼續索要，後續索性換桶飲用，有網友表示這是「真正的牛飲。」

據《瀟湘晨報》報導，餵牛飲水的小姜是今年剛畢業的學生，00後，長沙人，目前在湖南省地球物理化學調查所（物化所）工作。他稱，拍影片的初衷是想記錄自己日常，為以後留念，也能讓家人看到他的工作。

「正好去倒水，牠跑到這邊舔草，我想它應該渴了，就拿瓢餵牠，發現牠一口喝完了，再換一瓢又喝完了，索性換桶餵，網友們覺得很有趣。」

從長沙到新疆帕米爾高原，小姜表示還算適應，「7月入職，氣候會有一定不同，但能適應，也未出現高山症。」他介紹，自己的工作作包括地質填圖、測剖面，挖探槽等，「主要是尋找銅礦和金礦，比如地質填圖，有時候需要從一座山到另一座山，就為了尋找礦化現象。」

雖然工作原因，午餐時常只能在野外應付，但小姜覺得很開心，「我們這個專業出野外情況多，和人打交道較少，每天見的牛羊動物可能比人都多。」

小姜表示，自己的性格對於目前的工作環境來說挺匹配，這也是讓他堅持下去的原因。他還介紹，此次餵的牛是有人飼養的，偶然跑到他們營地，這種情況並不少見，在去工區的路上也經常能看到。

文章授權轉載自《香港01》

