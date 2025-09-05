快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

大陸深圳男飯後突腹痛腹瀉竟是心臟「穿孔」？醫生提醒此病易被誤診

香港01／ 撰文：林芷瑩
患者及家屬與手術團隊合影留念。（微信公眾號@深圳前海泰康醫院預約掛號
患者及家屬與手術團隊合影留念。（微信公眾號@深圳前海泰康醫院預約掛號

大陸深圳一名男子因腹痛、腹瀉到醫院就診，卻被確診為罕見且極其兇險的主動脈竇瘤破裂，大量血液從左心湧向右心。經深圳前海泰康醫院救治，醫生為患者精準切除病變瘤體，並修補心臟破口。患者術後的心功能及肝功能日益好轉，近日已康復出院。

深圳前海泰康醫院介紹，37歲的王先生（化名）因進食辛辣食物後出現心前區不適感，並伴隨劇烈腹痛和多次腹瀉症狀。他起初以為是普通腸胃炎，但他休息過後，心慌、頭暈的症狀反而加重。

在同事的陪同下，王先生迅速到附近醫院就診，超聲波檢查顯示其主動脈竇瘤破裂，主動脈右冠竇瘤已破入右心房，大量血液從左心湧向右心，心臟負荷急劇加重。經該院醫生建議，王先生遂前往深圳前海泰康醫院就診。

醫療團隊為王先生安排心電監護、吸氧、建立靜脈通道等一系列治療措施，並立即將他轉到深切治療部留醫。惟入院僅2小時，王先生的病情便急轉直下，血壓收縮壓降至80mmH左右（最低僅有60mmHg)，舒張壓降至30mmHg左右，心率減緩，指脈氧下降，同時出現嘔吐、胸悶氣促、憋喘等症狀。

超聲評估顯示，右心室已明顯擴大，三尖瓣大量反流；抽血結果顯示：NT-ProBNP、肌鈣蛋白、肌酐、轉氨酶全部上升——急性右心衰合併肝腎損傷。

ICU團隊立即予以鎮靜、氣管插管及深靜脈穿刺治療，同時予以血管活性藥物泵入。經緊急處置，王先生的情況暫時穩定。

心血管外科主任王治平教授表示，主動脈竇瘤破裂一旦確診，需盡快做外科手術干預，且王先生已出現急性心力衰竭，符合急診心臟手術指征。

在完善術前準備後，王治平主任團隊為王先生緊急實施主動脈竇瘤破裂修補術、三尖瓣成形術以及心臟起搏器置入術。在手術中，團隊發現主動脈竇瘤體上存在一處約8毫米的破口，通過破口可看到心臟內的主動脈瓣。

團隊在體外循環輔助下使心臟停跳，精準切除病變瘤體並嚴密縫合破口，同時完成三尖瓣成形解除返流問題。心臟復跳後，經食道超聲確認破口修覆完好，無殘餘分流。手術僅用時106分鐘，術後心臟功能顯著恢復。

王先生術後的生命體徵趨於平穩，血壓恢復正常，尿量逐步增加，轉氨酶指標明顯下降，術後次日脫離呼吸機並轉回普通病房。在後續治療中，其肝腎功能逐漸恢復，現已康復出院。

據介紹，主動脈竇瘤破裂多因主動脈竇壁局部發育不良，長期受血壓沖擊形成瘤樣擴張，最終導致破裂。該病早期症狀不典型，可表現為胸悶、心悸，後期迅速發展為急性心衰，易被誤診為消化或呼吸系統疾病，從而延誤治療。

專家提醒，一旦出現腹瀉伴有明顯心慌、或腹痛合並呼吸困難等不典型表現，應及時前往具備心臟急危重症救治能力的正規醫療機構就診。

延伸閱讀：

林俊傑自曝患心臟病每日靠藥物維持：我還能唱多久 經紀公司回應

細過一粒米！全球最微型心臟起搏器問世 用後可自行溶解排出體外

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

陸15歲高中生2568元新台幣「香港兩日遊」！交通工具是這個…網讚：厲害

大陸15歲高中生旅遊部落客暑假挑戰使用600元人民幣（約2568元新台幣），獨自到香港旅遊兩天一夜，其間遊覽了尖沙咀星光大道、油麻地警署、旺角朗豪坊、堅尼地城籃球場網紅打卡點、中環摩天輪、太平山頂，主要都是周繞觀賞維多利亞港日景與夜景，並花近200元（約856元新台幣）租住重慶大廈賓館一晚。

大陸深圳男飯後突腹痛腹瀉竟是心臟「穿孔」？醫生提醒此病易被誤診

大陸深圳一名男子因腹痛、腹瀉到醫院就診，卻被確診為罕見且極其兇險的主動脈竇瘤破裂，大量血液從左心湧向右心。經深圳前海泰康醫院救治，醫生為患者精準切除病變瘤體，並修補心臟破口。患者術後的心功能及肝功能日益好轉，近日已康復出院。

相逢就是上上籤！女買早餐巧遇失聯16年初戀 光速復合5天決定結婚

中國廣東省惠州市，一場如同偶像劇般的重逢，悄然上演——一名女子在清晨去買早餐時，竟意外發現攤位老闆正是她16年前的初戀。四目相對的瞬間，讓兩人心跳加速，也喚醒了彼此最深的溫柔。5天後，兩人決定訂婚，年底結婚攜手伴終身。

「黑寡婦」近親！陸男被罕見「怪肥腹蛛」咬傷 劇烈腹痛送醫

中國四川涼山美姑縣一名青年男子近日被罕見的「怪肥腹蛛」咬傷背部，出現劇烈腹痛、呼吸急促及四肢麻木等危急症狀，緊急送往當地醫院救治。經涼山州第一人民醫院動物致傷救治團隊聯繫專家鑒定，確認傷人蜘蛛為「怪肥腹蛛」，系毒性強烈的「黑寡婦」蜘蛛近親。這是四川首例經醫學實證的「怪肥腹蛛」咬傷中毒病例。

太勵志！新疆女大生嚴重車禍後癱瘓12年 靠「拉繩復建」成為運動員

12年前，新疆烏魯木齊一名女大生因車禍，肩膀以下癱瘓，曾一度陷入憂鬱的她，後來靠「拉繩訓練」，逐漸找回身體力量，從能夠慢...

江西6歲女童滿身紅斑初上幼園 媽媽：曾經絕望 現在看到光

近日，江西上饒的吳女士在網上分享了一段6歲女兒圓圓上幼兒園的影片，引發關注。影片中，圓圓因先天性血管畸形（鮮紅斑痣）全身90%覆蓋紅斑，吳女士在文字中流露對女兒的深深牽掛：「擔心你眼睛看不清會摔跤，不敢上樓梯，想上廁所不敢跟老師說，受委屈也不敢講。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。