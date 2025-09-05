陸15歲高中生2568元新台幣「香港兩日遊」！交通工具是這個…網讚：厲害

大陸15歲高中生旅遊部落客暑假挑戰使用600元人民幣（約2568元新台幣），獨自到香港旅遊兩天一夜，其間遊覽了尖沙咀星光大道、油麻地警署、旺角朗豪坊、堅尼地城籃球場網紅打卡點、中環摩天輪、太平山頂，主要都是周繞觀賞維多利亞港日景與夜景，並花近200元（約856元新台幣）租住重慶大廈賓館一晚。

為節省旅費，他整趟旅程大多時間都是步行前往景點，並只簡單吃份麥當勞套餐、撈麵、腸粉和自攜的酸奶。他兩度大讚香港的雙層巴士可以邊坐邊欣賞街景，又讚嘆香港日落與海景「超美」。

影片引來大陸和香港網友熱議，紛紛讚賞「很厲害，年輕人就是應該這樣，雖然很累但是在自己有限的資源裏面依然可以熱愛生活」、「真好呀，會坐巴士有做功課呀，起碼不是只吃麥當勞和泡麵啦」、「欣賞你有恆心、有體力走很多路」。

該高中生以網名「澤在路上」於7月19日在小紅書分享1段約12分鐘影片，表示「高中生挑戰600元兩天一夜富遊香港」。他於7月13日乘搭火車從湖南衡陽出發往深圳，車票為106元，深圳地鐵車費、港澳通續簽、手機上網流量包共花了61元，接着經羅湖口岸入境香港，花了24.2元搭港鐵從羅湖到上水，然後轉乘巴士，體驗乘搭香港的雙層巴士，車費15.4元，他說「我覺得香港最有特色就是這個雙層巴士，還可以上2樓坐，坐巴士雖然比坐地鐵要慢了點，但是能欣賞到這麼多風景還是挺不錯的」。

大陸高中生 600人民幣遊香港兩天

坐了1個多小時巴士後終於抵達旺角，他買了份20元魚蛋撈麵、8.2元蜜雪冰城檸檬水，接着逛花園街「體驗一下香港市井氣息」，並介紹在旺角天橋上可以拍照打卡。第二站，他前往尖沙咀星光大道，讚嘆「香港的維多利亞港真的是不用開濾鏡都美啊」，還可以打卡香港名人手印。

住重慶大廈賓館 觀賞維港海景

他於重慶大廈租住賓館，房費加稅費為198.4元，並在大廈內吃了份30元炒麵。休息了1個多小時後，他沿彌敦道進行「城市漫步（city walk）」，到油麻地警署打卡、逛朗豪坊，讚嘆「還得是香港的商場呀，真的太豪華了吧」。

隨後他從旺角步行3公里重回尖沙咀海傍觀賞日落，「香港的日落真的超美超絕」，並一直待在星光大道觀賞維港夜景、「幻彩詠香江」燈光秀，感受「璀璨夜景」，他沒吃晚餐，直接回賓館睡覺。

讚香港雙層巴士可邊坐邊看街景

翌早，他7點多起床退房，步行到佐敦1間餐廳點了份21元腸粉，補充體力後乘搭天星小輪前往中環，然後因摩天輪於早上未開放，他先搭巴士前往堅尼地城，並再度大讚雙層巴士，「我覺得香港最有性價比的就是這個雙層巴士，坐在巴士裏吹着空調就可以領略港式風情」。

下車後走着走着太熱，他就喝了杯從家裏帶來香港的酸奶，然後到達堅尼地城籃球場網紅打卡點拍攝香港高樓、繁忙街道與大海交織的美景，並在堅尼地城進行「城市漫步」。隨後從堅尼地城步行前往中環，在商場麥當勞點了份27.3元的豬柳蛋漢堡套餐，然後花19元登上中環摩天輪，俯瞰維港海景。

高中生：香港夜景是頂流

之後他坐巴士前往太平山頂，等3個多小時欣賞維港夜景，讚嘆「香港不愧被稱為世界三大夜景之一啊，這夜景不管放在國內哪裏都算是頂流了」。最後，他花了50.6元乘搭港鐵及深圳地鐵回到深圳親戚家暫住，整趟香港兩天一夜旅遊共花費596.3元（約2551新台幣），還剩3.7元(約15.8元新台幣)。

網友讚：15歲獨遊香港好勇敢

影片於小紅書引起熱議，網友留言說「很老實，其實不推薦這種旅遊，真的累，體驗感太差了，沒有必要」、「看到住重慶大廈，心裏真是捏把汗」，也有人說「才15歲，敢想敢做，規劃能力棒，表達也清楚，膽量勇氣足，還能拍視頻做網絡，很厲害了，未來可期」、「如果去香港不購物的話，按博主這種玩法是很可以了」、「一個人出行還是要注意安全哦」。

