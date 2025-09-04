相逢就是上上籤！女買早餐巧遇失聯16年初戀 光速復合5天決定結婚

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一對高中情侶分手16年後再重逢，重燃舊情，5天後決定結婚。示意圖／ingimage
大陸一對高中情侶分手16年後再重逢，重燃舊情，5天後決定結婚。示意圖／ingimage

中國廣東省惠州市，一場如同偶像劇般的重逢，悄然上演——一名女子在清晨去買早餐時，竟意外發現攤位老闆正是她16年前的初戀。四目相對的瞬間，讓兩人心跳加速，也喚醒了彼此最深的溫柔。5天後，兩人決定訂婚，年底結婚攜手伴終身。

據「陝視新聞」報導，這對曾在高中時相戀的男女，因2009年升學選擇不同城市，迫於異地戀的壓力而分手，且當年未留聯絡資訊，只能約定「有緣再見」。誰能料到，這句話竟在2025年8月23日的清晨實現。

當天，女子走進早餐店，一眼便認出站在對面的，正是自己的初戀。那一瞬間，她難掩驚訝，掩嘴偷笑；他也愣住，心中驀然湧起久違的悸動。兩人立刻交換聯絡方式，當晚便聊到凌晨三點，似是回到當年的青澀歲月。

更戲劇化的是，他們重逢後確認彼此仍單身，愛意迅速回溫。女方將這段奇遇告訴父母，雙方家長見證了他們的默契與幸福。8月26日女方父母邀請男方共進晚餐，8月29日七夕情人節，兩家正式會面並當場敲定婚約——他們計劃在年底攜手步入婚姻的殿堂。

男方形容這次重逢如同「青春心動的延續」，透露當天女子尚未走進店裡時，遠遠地就認出了初戀的她，但不知道她是否仍記得自己，當時心裡真的是緊張又害怕。如今兩人即將修成正果，知足地說：「相逢就是上上籤了，沒什麼遺憾了。我們倆計劃年底結婚。」

故事曝光，許多網友被感動留言祝福，「天選的緣份」、「看哭了，兜兜轉轉還是你❤️」、「命中注定」、「這情節電視劇都不敢這麼演」、「有情人終成眷屬」。

情侶 分手 結婚

