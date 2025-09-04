「黑寡婦」近親！陸男被罕見「怪肥腹蛛」咬傷 劇烈腹痛送醫

快訊

香港01／ 撰文：陳進安
「怪肥腹蛛」毒素可引發類似「黑寡婦」咬傷的症狀。（紅星新聞）
「怪肥腹蛛」毒素可引發類似「黑寡婦」咬傷的症狀。（紅星新聞）

中國四川涼山美姑縣一名青年男子近日被罕見的「怪肥腹蛛」咬傷背部，出現劇烈腹痛、呼吸急促及四肢麻木等危急症狀，緊急送往當地醫院救治。經涼山州第一人民醫院動物致傷救治團隊聯繫專家鑒定，確認傷人蜘蛛為「怪肥腹蛛」，系毒性強烈的「黑寡婦」蜘蛛近親。這是四川首例經醫學實證的「怪肥腹蛛」咬傷中毒病例。

據報導，事發於涼山美姑縣，患者被蜘蛛咬傷後迅速出現劇烈腹痛、呼吸急促及四肢麻木等症狀，隨即前往美姑縣人民醫院就醫。接診醫生將現場拍攝的蜘蛛照片上傳至「涼山州蛇傷防治群」尋求協助。涼山州第一人民醫院急診科根據症狀及圖片特徵，初步判斷患者可能被劇毒「黑寡婦」蜘蛛或其近親咬傷。

為確認蜘蛛種類，醫院動物致傷救治團隊聯繫四川知名昆蟲學家進行鑒定。經專家反覆比對，確認傷人蜘蛛為「怪肥腹蛛」，一種與「黑寡婦」同屬寇蛛亞科的罕見物種。此前，四川僅在2020年崇州雞冠山及2024年青城山等地記錄到該物種活體，這是首次確認其咬傷致中毒病例。

涼山州第一人民醫院急診科副主任艾駿麟表示，「怪肥腹蛛」毒素可引發類似「黑寡婦」咬傷的症狀，包括腹痛、肌肉抽筋、呼吸困難及麻木等。幸運的是，患者經及時專業治療已順利康復。

成都華希昆蟲博物館館長、昆蟲學家趙力介紹，「怪肥腹蛛」自1998年在廣西首次發現以來，分布於中國南方，包括廣西、貴州、雲南及四川等地。該物種與「黑寡婦」蜘蛛同屬寇蛛亞科，毒性較普通蜘蛛強，但相較「黑寡婦」略輕。「從患者症狀看，與‘黑寡婦’咬傷類似，但毒性稍弱。」趙力表示，此前醫學文獻中尚未有「怪肥腹蛛」傷人記錄，此案具有重要研究價值。

趙力指出，幾乎所有蜘蛛都有毒，但顏色鮮艷的蜘蛛毒性通常更強，尤其是黑紅搭配的警戒色，提示其可能具有劇毒。他建議，市民若被蜘蛛咬傷後出現傷口紅腫或全身不適等症狀，應立即就醫。

艾駿麟提醒，任何動物咬傷都不容忽視，若不慎被毒蜘蛛咬傷，應遵循以下「救命四步」：

一是保持冷靜，立即停止活動，避免跑動以減緩毒素擴散；二是沖洗傷口，用大量乾淨流動水及肥皂（若有）沖洗傷口至少15分鐘；三是制動減壓，保持受傷部位不動，若為手腳，可將其置於低於心臟位置；四是火速就醫，立即撥打急救電話或前往最近的醫院急診，切勿自行吸吮毒液、切開傷口或使用不明草藥。

艾駿麟強調，若條件允許，應保留或清晰拍攝致傷蜘蛛（無論死活），或記住其大小、顏色、斑紋等特徵，以便醫生快速識別毒物並制定治療方案。「時間就是生命，任何動物咬傷，哪怕症狀初期輕微，都應第一時間尋求專業醫療幫助，切勿拖延或自行處理。」

文章授權轉載自《香港01》

蜘蛛 中毒

