四川峨眉山陪爬陷軟色情爭議 當事領隊回應：是綠色陪爬

香港01／ 撰文：許祺安
四川峨眉山陪爬給客人捏腳。（瀟湘晨報）
四川峨眉山陪爬給客人捏腳。（瀟湘晨報）

綜合內媒報道，四川峨眉山有陪爬隊員在服務女客時，被質疑肢體接觸太多，是在打色情擦邊球。當事陪爬團領隊回應稱，他們提供的是「綠色陪爬」，男女老少遊客都接。

網上影片顯示，峨眉山陪爬隊員不僅會背女客上山，還會提供捏腳、公主抱等服務。有網民質疑與女客有較多肢體接觸，是在打軟色情擦邊球。

當事陪爬團領隊楊先生回應事件稱，他們提供的是「綠色」陪爬服務，主要任務是保障遊客的人身安全，教遊客如何正確應對野生獼猴也是他們的工作內容之一。

楊先生回應身體接觸過多的質疑時表示，爬一趟峨眉山要十多個小時，不可能全程抱着客人。楊先生還稱，他們不會主動與遊客發生肢體接觸，「只有在客人要求的情況下，才會提供幫助，其餘時間都會跟客人保持正常身體距離。」

據介紹，峨眉山陪爬的價格按照線路、登頂時間不同從500—1200元（約2000-5000台幣）/人不等，團隊提供20多種物資，以及無人機拍攝、登頂獎牌、免費代背背包等服務。

曾通過「陪爬」隊員協助登頂峨眉山的郭女士則表示，隊員們一路上介紹了很多有趣的內容，分散了登山途中的疲憊，「肢體接觸方面都在合理範圍內，爬不動的時候難免會搭把手。」

網友評論：

「公主抱也就拍照抱那一下，根本抱不上去的。」

「只要不越界，正常陪爬山、正常的抱着，哪怕累了幫忙捏捏腿也沒啥的。人家也是靠自己的體力賺錢。」

「只有你想不到的，掙錢有方，佩服！」

「我只感覺不太安全。」

「無論什麼事物都有兩面性，還是要從自律和管理入手。」

文章授權轉載自《香港01》

