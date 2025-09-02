網傳香港大學圖書館中英告示 籲「勿在垃圾筒大便」惹議：百年未聞

9月1日是開學日，然而這張告示竟成焦點。香港網路瘋傳1張相片，指香港大學圖書館張貼告示，以繁體中文、簡體中文及英文提醒「請勿在垃圾筒內大便」。

告示張貼原因引起網友熱議，驚訝直指「見到真的是很震撼」、「幼稚園都沒有這張警示，竟然大學，還要在香港大學有」、「百多年來都未聞有人在垃圾桶內大便」。《香港01》記者已向香港大學查詢，正等候回覆。

有人在垃圾筒大便？有網友在網上群組「Give Me A Sign」上載圖片，稱在香港大學圖書館看到1張告示，以繁體中文、簡體中文及英文提醒「請勿在垃圾筒內大便」。從告示見到，由上而下以繁體中文提醒「請勿在垃圾筒內大便」，再以簡體中文書寫「请勿在垃圾筒内大便」，最下方則以英文寫上「Please DO NOT poop in the trash bin」。

網友看過告示震驚，「讀到大學都不知道去廁所」、「竟然發生在香港的大學裡面？」、「幼稚園都沒有這張警示，竟然大學，還要在香港大學有」、「圖書館層層都有廁所呀大哥大姐」、「見到真的是很震撼，香港大學搞到這樣真的是無言」、「其實港大圖書館本身不乏toilet，即是廁所，百多年來都未聞有人在垃圾桶內大便」。

告示見到，由上而下以繁體中文、簡體中文及英文提醒「請勿在垃圾筒內大便」。（網上群組「Give Me A Sign」）

