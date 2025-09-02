快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

聽新聞
0:00 / 0:00

網傳香港大學圖書館中英告示 籲「勿在垃圾筒大便」惹議：百年未聞

香港01／ 撰文／布萊恩
香港大學。 (中通社)
香港大學。 (中通社)

9月1日是開學日，然而這張告示竟成焦點。香港網路瘋傳1張相片，指香港大學圖書館張貼告示，以繁體中文、簡體中文及英文提醒「請勿在垃圾筒內大便」。

告示張貼原因引起網友熱議，驚訝直指「見到真的是很震撼」、「幼稚園都沒有這張警示，竟然大學，還要在香港大學有」、「百多年來都未聞有人在垃圾桶內大便」。《香港01》記者已向香港大學查詢，正等候回覆。

有人在垃圾筒大便？有網友在網上群組「Give Me A Sign」上載圖片，稱在香港大學圖書館看到1張告示，以繁體中文、簡體中文及英文提醒「請勿在垃圾筒內大便」。從告示見到，由上而下以繁體中文提醒「請勿在垃圾筒內大便」，再以簡體中文書寫「请勿在垃圾筒内大便」，最下方則以英文寫上「Please DO NOT poop in the trash bin」。

網友看過告示震驚，「讀到大學都不知道去廁所」、「竟然發生在香港的大學裡面？」、「幼稚園都沒有這張警示，竟然大學，還要在香港大學有」、「圖書館層層都有廁所呀大哥大姐」、「見到真的是很震撼，香港大學搞到這樣真的是無言」、「其實港大圖書館本身不乏toilet，即是廁所，百多年來都未聞有人在垃圾桶內大便」。

告示見到，由上而下以繁體中文、簡體中文及英文提醒「請勿在垃圾筒內大便」。（網上群組「Give Me A Sign」）
告示見到，由上而下以繁體中文、簡體中文及英文提醒「請勿在垃圾筒內大便」。（網上群組「Give Me A Sign」）

延伸閱讀：

日本神社驚見廣東話告示：「唔好掂」這物品　港男：唔忍港人了

貓咪大便表情比賽　這隻站著拉最吸睛　網友驚呼：成精了

文章授權轉載自《香港01》

大便 垃圾桶

延伸閱讀

彰化39小時停水來襲 飲料店不賣珍珠、運動館禁淋浴、圖書館空調限時

彭金隆揭五大金融科技策略 大學水準 AI 機器人...明年問世

過去兩年7200人次參與 今年半線台語說故事列車即將啟動

寶山圖書館整建9456萬 全民借書助搬運、抽電視腳踏車等大獎

相關新聞

網傳香港大學圖書館中英告示 籲「勿在垃圾筒大便」惹議：百年未聞

9月1日是開學日，然而這張告示竟成焦點。香港網路瘋傳1張相片，指香港大學圖書館張貼告示，以繁體中文、簡體中文及英文提醒「請勿在垃圾筒內大便」。

陸這項遊樂設施遇暴雨成「滾筒洗衣機」 360度無死角清洗

有大陸網友分享，日前在江蘇徐州樂園「歡樂世界」玩「空中飛舞」時突然下起暴雨，瞬間變成「滾筒洗衣機」，遊客坐在椅子上隨著機...

夫妻月入10萬！繳房貸6年變負資產 港媽曝開支表崩潰喊：香港最底層

月收入10萬不夠花？

公車司機好心等母子上車 竟被叫「2字」氣炸：差點直接關門走人

一名九巴司機（香港巴士公司司機）在Threads發文，分享自己遇到讓人氣炸的一幕。

騎自行車橫跨1.2萬公里 63歲比利時男花4個月到上海

比利時一名63歲的自行車騎手克勞德・布魯爾（Claude Brouir），完成了一趟橫跨歐亞大陸1.2萬公里、歷時4個多...

甘肅敦煌夜市「網紅公廁」成打卡點 遊客：以為誤闖某個石窟

近日，甘肅敦煌夜市的「敦煌淨界」公共文化空間因其獨特的設計和文化氛圍，迅速成為遊客爭相打卡的「網紅廁所」。這座由30年老建築「八景樓」改造而成的公共廁所，不僅融入敦煌壁畫、綠植和香薰，還設有休息區和茶飲自助機，讓人仿佛置身景點而非普通廁所。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。