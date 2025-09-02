陸這項遊樂設施遇暴雨成「滾筒洗衣機」 360度無死角清洗

有大陸網友分享，日前在江蘇徐州樂園「歡樂世界」玩「空中飛舞」時突然下起暴雨，瞬間變成「滾筒洗衣機」，遊客坐在椅子上隨著機器360度旋轉無死角淋雨。有網友笑說，「後悔了，應該帶點沐浴液上去」。

拍攝者彭姓婦女告訴《極目新聞》，當天她和朋友一起去徐州樂園遊玩，下午4點50分許，玩「空中飛舞」的遊客上去後，設備才剛開始旋轉就突然降下暴雨。

彭姓婦人說，暴雨也就下了10分鐘左右，遊客從設備上下來都比較狼狽。「應該也有一些刺激感存在，因為同一個項目，他們有不同的體驗。」

徐州樂園歡樂世界人員告訴《極目新聞》，室外項目基本都是2、3分鐘，當天沒有遊客受傷。正常情況下只要雨下得很大，室外項目都會停。除非剛開始時下毛毛雨，遊客玩的時候降雨量變大。「只要下雨，室外項目肯定受影響。建議天氣好的時候過來遊玩。」

不過有網友看了影片後笑說，真的是「雨露均霑」、「全自動洗人機」、「花一樣的錢，不同的體驗」。