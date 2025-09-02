快訊

台股靜候消息收低24,016點、下跌54點 台積電小跌5元

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

陸這項遊樂設施遇暴雨成「滾筒洗衣機」 360度無死角清洗

聯合報／ 大陸中心／即時報導
有大陸民眾日前在江蘇徐州樂園「歡樂世界」玩「空中飛舞」時突然下起暴雨，瞬間變成「滾筒洗衣機」。（圖／截自影片）
有大陸民眾日前在江蘇徐州樂園「歡樂世界」玩「空中飛舞」時突然下起暴雨，瞬間變成「滾筒洗衣機」。（圖／截自影片）

有大陸網友分享，日前在江蘇徐州樂園「歡樂世界」玩「空中飛舞」時突然下起暴雨，瞬間變成「滾筒洗衣機」，遊客坐在椅子上隨著機器360度旋轉無死角淋雨。有網友笑說，「後悔了，應該帶點沐浴液上去」。

拍攝者彭姓婦女告訴《極目新聞》，當天她和朋友一起去徐州樂園遊玩，下午4點50分許，玩「空中飛舞」的遊客上去後，設備才剛開始旋轉就突然降下暴雨。

彭姓婦人說，暴雨也就下了10分鐘左右，遊客從設備上下來都比較狼狽。「應該也有一些刺激感存在，因為同一個項目，他們有不同的體驗。」

徐州樂園歡樂世界人員告訴《極目新聞》，室外項目基本都是2、3分鐘，當天沒有遊客受傷。正常情況下只要雨下得很大，室外項目都會停。除非剛開始時下毛毛雨，遊客玩的時候降雨量變大。「只要下雨，室外項目肯定受影響。建議天氣好的時候過來遊玩。」

不過有網友看了影片後笑說，真的是「雨露均霑」、「全自動洗人機」、「花一樣的錢，不同的體驗」。

暴雨 朋友

延伸閱讀

恐降冰雹！大雷雨狂炸桃竹苗4縣市 尖石、橫山暴雨「國家級警報響」

大雨狂炸5縣市 2地區暴雨下到晚間慎防溪水暴漲

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

今午大雷雨！北市大安等時雨量估40毫米 士林山區暴雨警戒

相關新聞

陸這項遊樂設施遇暴雨成「滾筒洗衣機」 360度無死角清洗

有大陸網友分享，日前在江蘇徐州樂園「歡樂世界」玩「空中飛舞」時突然下起暴雨，瞬間變成「滾筒洗衣機」，遊客坐在椅子上隨著機...

夫妻月入10萬！繳房貸6年變負資產 港媽曝開支表崩潰喊：香港最底層

月收入10萬不夠花？

公車司機好心等母子上車 竟被叫「2字」氣炸：差點直接關門走人

一名九巴司機（香港巴士公司司機）在Threads發文，分享自己遇到讓人氣炸的一幕。

騎自行車橫跨1.2萬公里 63歲比利時男花4個月到上海

比利時一名63歲的自行車騎手克勞德・布魯爾（Claude Brouir），完成了一趟橫跨歐亞大陸1.2萬公里、歷時4個多...

甘肅敦煌夜市「網紅公廁」成打卡點 遊客：以為誤闖某個石窟

近日，甘肅敦煌夜市的「敦煌淨界」公共文化空間因其獨特的設計和文化氛圍，迅速成為遊客爭相打卡的「網紅廁所」。這座由30年老建築「八景樓」改造而成的公共廁所，不僅融入敦煌壁畫、綠植和香薰，還設有休息區和茶飲自助機，讓人仿佛置身景點而非普通廁所。

最強寵物狗？牠靠1招「月進5千元」意外走紅 累積存款破4.8萬

中國大陸廣州寵物狗因為打工賺錢意外走紅。牠最大的興趣不是玩球，而是撿瓶子，目前累積共賺到超過1萬1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。