公車司機好心等母子上車 竟被叫「2字」氣炸：差點直接關門走人

一名九巴司機（香港巴士公司司機）在Threads發文，分享自己遇到讓人氣炸的一幕。他表示，當時正在總站等候開車，從後照鏡看到一對母子正在奔跑追車，於是他特地好心等他們上車，沒想到小朋友一踏上車就對他說「謝謝叔叔」，讓他當場翻白眼，直言，「那一瞬間真的差點想關門走人」。

這位司機氣得表示，自己才26歲，沒想到居然被一個小朋友直接叫「叔叔」，讓他大受打擊。他開玩笑說，「才20歲出頭，就被升格當叔叔？真的是超想關門開走不等他了」。

這篇貼文一出，引起不少網友討論。許多人笑說，「還好啦，最尷尬的是媽媽在後面補一句『不是叔叔，是哥哥』，這樣更尷尬」、「太陽要配伯伯、司機就一定是叔叔啊」、「會等人上車的司機真的很佛心，這種好人會有好報啦，司機哥哥！」

也有不少人勸他看開一點，認為小孩其實是有禮貌才會這樣說話，有人留言說，「小朋友知道說謝謝就不錯了，叫叔叔也只是習慣稱呼啦，總比直接上車一句話都不說的好」、「對孩子來說，司機叔叔、清潔阿姨、補習老師姐姐，這些都是固定搭配的四字詞，真的不是故意的」、「我之前也等過一個穿西裝提公事包、一手講電話的上班族追車，他上車後還對我鞠躬90度說謝謝，這種才是真紳士！」

也有人指出，其實小孩是出於尊重才會用「司機叔叔」這個稱呼，就像大人會叫司機「師傅」一樣，是對專業的尊重。

對於網友的留言，原PO也在底下回應表示自己已經「看開了」，沒有真的生氣。他說，「沒有啦，我只是講講當下的感覺，真的沒放在心上。如果這種小事都看不開，我早就被氣到爆血管了」。他也補充說，其實小朋友有講謝謝他就已經覺得很開心了，只是那個「叔叔」的稱呼突然讓人有點哽在喉嚨。

他最後還笑著自嘲，「我從小長得就比同齡人高，小學就常被說像國高中生，國中又被說像大學生，這樣一路被叫上來，現在被叫叔叔也不奇怪啦。」他也補充說，平常其實很多乘客跟他說謝謝、對他表示感謝，他都會開心回應，像這樣的情況也不是第一次遇到，已經見怪不怪了。

文章授權轉載自《香港01》