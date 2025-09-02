夫妻月入10萬！繳房貸6年變負資產 港媽曝開支表崩潰喊：香港最底層

月收入10萬不夠花？最近香港一位媽媽在網路發文抱怨，說自己和老公月收入合計10萬港元（約新台幣41萬元），但生活仍然壓力超大，甚至自嘲是「香港最底層」。她指出，光是房貸、水電、地價稅和房屋稅就要支出約3.5萬港元（約新台幣143,500元)，再加上孩子的學費、保險、家用、雜費等等，兩人每個月只剩下2萬多港元可以拿來存錢或娛樂。她感嘆：「朋友爸媽幫忙全額付清房貸，他們兩人月薪才5萬，生活卻比我們輕鬆太多了」。

高收入卻月光 繳房貸6年反變負資產

這位媽媽在Threads上發文說，自己和先生育有一名兒子，家庭總收入每月約10萬港元。她列出家庭的每月開銷如下：房貸、水電、地價稅和房屋稅約35,000港元（約新台幣143,500元)、小孩學費6,000港元（約新台幣24,600元）、小孩才藝班2,000港元（約新台幣8,200元）、外籍幫傭5,000港元（約新台幣20,500元）、每月給雙方父母的孝親費約10,000港元（約新台幣41,000元）、每日三餐（買菜+外食）、保險、雜費約20,000港元（約新台幣82,000元）。

算下來，每月只剩下約2.2萬港元（約新台幣90,200元）可自由支配。而她補充，這還沒算進每年約5萬港元（約新台幣205,000元）的個人稅金（過去還沒生小孩時一年稅高達10萬港元），生活實在捉襟見肘。

她更無奈指出，自己買房已經繳了6年，沒想到房價下跌，資產竟然變成負的，又不符合抽居屋（類似台灣的青年住宅）資格，讓她非常沮喪。她語帶怨氣說，「我們兩個是靠自己努力買房，父母一毛都沒幫忙；反觀朋友爸媽直接幫他們全額付清房子，他們月入才5萬港元，卻過得很輕鬆。相比之下，我們才是真的在社會最底層吧。」

網友看法兩極：有些開銷是自找的

這篇貼文引發大量討論。有不少網友認為他們的生活困境，是「自己選的」，「生小孩、請傭人、給父母家用、吃飯開銷，那都是你們自己決定的啊」、「請了外傭結果還每天花1萬吃飯？是家裡都不煮嗎？」、「你不結婚不生小孩不買房，這份薪水其實很好用了耶」。

不過也有不少人對樓主表示同情與理解，「這世界真的不公平，努力工作，卻永遠無法真正鬆一口氣」、「我爸媽直接給我一間房不用貸款，我一人月薪5萬港元，老婆在家帶小孩，生活沒有太大壓力，還可以存錢等房價跌買第二間收租」、「我懂，我們也是不敢生小孩，光房貸和生活開銷就喘不過氣」。

