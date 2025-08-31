甘肅敦煌夜市「網紅公廁」成打卡點 遊客：以為誤闖某個石窟

快訊

香港01／ 撰文／陳進安
「敦煌淨界」外觀採用超白玻璃幕牆，宛如現代寫字樓，內部卻充滿敦煌特色。 （極目新聞）
「敦煌淨界」外觀採用超白玻璃幕牆，宛如現代寫字樓，內部卻充滿敦煌特色。 （極目新聞）

近日，甘肅敦煌夜市的「敦煌淨界」公共文化空間因其獨特的設計和文化氛圍，迅速成為遊客爭相打卡的「網紅廁所」。這座由30年老建築「八景樓」改造而成的公共廁所，不僅融入敦煌壁畫、綠植和香薰，還設有休息區和茶飲自助機，讓人仿佛置身景點而非普通廁所。

8月30日，敦煌文旅沙州夜市景區運營管理有限公司工作人員介紹道，「敦煌淨界」於16日正式啟用，憑藉其獨特的敦煌文化元素和高科技設施，迅速吸引了大量遊客前來體驗和拍照。

據網友分享的圖片，「敦煌淨界」外觀採用超白玻璃幕牆，宛如現代寫字樓，內部卻充滿敦煌特色。一層以「莫高至善」為主題，牆體繪有飛天壁畫，洗手台瓷磚融入敦煌紋樣，馬桶為全自動智能款，頂部還設計了仿藻井星空頂。二層則以「雅丹秘境」為主題，營造雄渾奇幻的空間感。等待區設有桌椅、茶飲自助機，甚至還有敦煌元素的小擺件，讓遊客流連忘返。

一位來自蘭州的寶媽表示，初次走進「敦煌淨界」時，以為誤入某個石窟景點，驚嘆於其精美設計，聽到身邊遊客遺憾沒穿漢服來拍照打卡。另一位河北遊客則專程回訪，稱讚廁所乾淨整潔，體驗超出預期。四川網友則提到，每個隔間空間寬敞，配備一次性馬桶墊、女性用品、消毒水等，保潔工作也極為到位。

據悉，「敦煌淨界」由敦煌文旅集團與一家衛浴品牌聯合打造，總面積600平方米。廁所不僅注重文化氛圍，還融入多項貼心設計：獨立母嬰室配備抗菌護理台和兒童安全座椅；無障礙專區設低位感應洗手池、防滑扶手和智能語音導航；多功能服務島提供茶飲、行李寄存和文化展陳，滿足全齡遊客需求。外立面與旁邊的沙州樓形成「古今對話」，成為敦煌文化新地標。

工作人員表示，從實用功能到文化體驗，「敦煌淨界」不僅是廁所，更是傳播敦煌文化的窗口。這座公共空間以「小方便大民生」為理念，已成為遊客體驗敦煌魅力的新亮點。

文章授權轉載自《香港01》

