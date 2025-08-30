快訊

棒球／東園冠軍少棒回來了！教頭賴敏男透露2個奪冠小故事

股神出手！波克夏證實已收購「這間公司」 巴菲特獻上祝賀

最強寵物狗？牠靠1招「月進5千元」意外走紅 累積存款破4.8萬

香港01／ 撰文／許祺安
中國大陸廣州寵物狗因為打工賺錢意外走紅。圖／擷自微博「上游新聞」

中國大陸廣州寵物狗因為打工賺錢意外走紅。牠最大的興趣不是玩球，而是撿瓶子，目前累積共賺到超過1萬1300元人民幣（約新台幣4.8萬元），被網友笑稱是真正的「招財狗」。

從影片畫面顯示，狗狗撿瓶子的動作相當熟練，看到空瓶會立刻叼回家，若瓶子過大，甚至只會咬住瓶身提手，靈活度十足。

現在無論天氣如何，牠總要在出門時先到停車場或商店附近找瓶子，短短25天竟替主人賺了1300多元人民幣（約新台幣5,574元）。由於住家周邊人流量大，瓶子來源充足。據了解，狗狗一天至少出動三次，每次約20分鐘，效率驚人。

主人近日再度上傳影片，表示狗狗僅兩天，就靠撿瓶子賣得70元人民幣（約新台幣300元），目前累積「存款」超過1萬1300元人民幣。

文章授權轉載自《香港01》

狗狗 寵物 廣州 人民幣

