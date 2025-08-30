聽新聞
0:00 / 0:00
最強寵物狗？牠靠1招「月進5千元」意外走紅 累積存款破4.8萬
中國大陸廣州寵物狗因為打工賺錢意外走紅。牠最大的興趣不是玩球，而是撿瓶子，目前累積共賺到超過1萬1300元人民幣（約新台幣4.8萬元），被網友笑稱是真正的「招財狗」。
從影片畫面顯示，狗狗撿瓶子的動作相當熟練，看到空瓶會立刻叼回家，若瓶子過大，甚至只會咬住瓶身提手，靈活度十足。
現在無論天氣如何，牠總要在出門時先到停車場或商店附近找瓶子，短短25天竟替主人賺了1300多元人民幣（約新台幣5,574元）。由於住家周邊人流量大，瓶子來源充足。據了解，狗狗一天至少出動三次，每次約20分鐘，效率驚人。
主人近日再度上傳影片，表示狗狗僅兩天，就靠撿瓶子賣得70元人民幣（約新台幣300元），目前累積「存款」超過1萬1300元人民幣。
延伸閱讀：
與狗狗玩耍要注意什麼？玩具交換法則學起來 專家教你這樣選玩具
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言