快訊

大陸黑龍江現「龍吸水」景象 水龍捲直衝雲霄如在天空插「飲管」

香港01／ 撰文：陳進安
粗壯的水柱直連水面和雲層，仿佛在天空中插了一枝「飲管」。（極目新聞）
粗壯的水柱直連水面和雲層，仿佛在天空中插了一枝「飲管」。（極目新聞）

周三（27日），多名網友發布影片，指黑龍江省大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣內出現「龍吸水」現象，粗壯的水柱直連水面和雲層，仿佛在天空中插了一枝「飲管」。

畫面顯示，從遠處看，該圓形水柱連接天地，直衝雲霄。靠近後，則可見水柱的另一端與水面相連，湖中的水被水柱吸附著向上盤旋升空。

影片拍攝者表示，周三下午5時20分左右，她在黑龍江省大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣敖林鄉四家子村附近的連環湖看到龍吸水，另有四家子村和同在連環湖附近的掃力毛德村村民也稱當天拍到了有關景象。

大慶市氣象台一名工作人員表示，周三沒有收到杜爾伯特蒙古族自治縣出現龍吸水的報告。據介紹，片中出現的龍吸水又叫「水龍捲」，通常在雷雨大風、冰雹、短時降水等強對流天氣情況下出現，因水面上升運動較強而形成。

該工作人員又表示，水龍捲屬於龍捲風的一種，一般常見於沿海地區，當地比較少見，並有一定危險性，如被吹起的雜物有可能砸傷附近的人，一些動力較強的龍捲風還能將人吹起。以往夏季時，當地曾出現過幾次龍捲風，不過龍捲風不太好預報，「一般通過臨近照片或者影片進行抓拍」。

據中國氣象報社報導，水龍捲是一種從地面垂直延伸至積雨雲雲底的快速旋轉空氣柱，常呈現漏鬥雲形態。形成的基本條件是不穩定的大氣環境。濕空氣在強烈不穩定的環境中上升，有助於形成垂直運動的強烈對流。強烈的風切變是水龍捲形成的重要動力條件。在不穩定天氣條件下，以及近地面（海面）存在強風切變時，上升氣流引起強烈發展的渦旋，進而形成水龍捲。其多發生在冷空氣移到暖水面的夏季下午或傍晚，由於其多發生在非超級單體環境，大多比陸龍捲強度弱，持續時間短，偶爾與狂風暴雨、雷電冰雹、大浪等相生相伴。

文章授權轉載自《香港01》

