《再見，壞蛋》票房僅26萬！吳京出品電影上檔6日急撤檔 網友：爛片標配

「戰狼男星」吳京參演和出品的電影《再見，壞蛋》，自8月22日在內地上檔以來，僅獲得26.7萬元（人民幣，下同。約新台幣106.8萬元）的票房。周四（8月28日），片方官宣撤檔。

《再見，壞蛋》由俞鐘編劇導演，陳明昊領銜主演，陳宇喆、陶慧領銜主演，王寧、周曉鷗特別出演。吳京擔任該片的出品人，亦客串出演「武漢大哥」一角。

影片以武漢老城區市民生活為背景，講述了大武（陳明昊飾）因追債結識男孩豆豆（陳宇喆飾），在幫助豆豆完成遺願的過程中，大武與街坊們讓「幸福里」煥發新生機，展現了平凡人的善良與溫情的故事。

據貓眼專業版數據顯示，《再見，壞蛋》已於8月22日上檔，上檔6天，票房僅有26.7萬元（約新台幣106.8萬元）。

至於票房低迷的原因，不少網友直指《再見，壞蛋》故事俗套、戲劇牽強、製作粗糙，是「爛片標配」。

有業界分析指出，《再見，壞蛋》的製作成本約1000萬元左右（約新台幣4000萬元），吳京投資500萬元（約新台幣2000萬元），就目前票房來看，幾名股東最多平均可分8萬元（約新台幣32萬元），98%的投資「打水漂」，可謂血虧出局。

公開資料顯示，吳京1974年出生於北京，2015年自編自導自演軍事戰爭片《戰狼》，憑藉該片提名第33屆大眾電影百花獎「最佳導演獎」；2019年擔任科幻電影《流浪地球》的出品人並在其中飾演角色，同年登上福布斯中國名人榜第1名。

