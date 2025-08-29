快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

聽新聞
0:00 / 0:00

《再見，壞蛋》票房僅26萬！吳京出品電影上檔6日急撤檔 網友：爛片標配

香港01／ 撰文：孫聖然
《再見，壞蛋》由吳京擔任出品人。（央視）
《再見，壞蛋》由吳京擔任出品人。（央視）

「戰狼男星」吳京參演和出品的電影《再見，壞蛋》，自8月22日在內地上檔以來，僅獲得26.7萬元（人民幣，下同。約新台幣106.8萬元）的票房。周四（8月28日），片方官宣撤檔。

《再見，壞蛋》由俞鐘編劇導演，陳明昊領銜主演，陳宇喆、陶慧領銜主演，王寧、周曉鷗特別出演。吳京擔任該片的出品人，亦客串出演「武漢大哥」一角。

影片以武漢老城區市民生活為背景，講述了大武（陳明昊飾）因追債結識男孩豆豆（陳宇喆飾），在幫助豆豆完成遺願的過程中，大武與街坊們讓「幸福里」煥發新生機，展現了平凡人的善良與溫情的故事。

據貓眼專業版數據顯示，《再見，壞蛋》已於8月22日上檔，上檔6天，票房僅有26.7萬元（約新台幣106.8萬元）。

至於票房低迷的原因，不少網友直指《再見，壞蛋》故事俗套、戲劇牽強、製作粗糙，是「爛片標配」。

有業界分析指出，《再見，壞蛋》的製作成本約1000萬元左右（約新台幣4000萬元），吳京投資500萬元（約新台幣2000萬元），就目前票房來看，幾名股東最多平均可分8萬元（約新台幣32萬元），98%的投資「打水漂」，可謂血虧出局。

公開資料顯示，吳京1974年出生於北京，2015年自編自導自演軍事戰爭片《戰狼》，憑藉該片提名第33屆大眾電影百花獎「最佳導演獎」；2019年擔任科幻電影《流浪地球》的出品人並在其中飾演角色，同年登上福布斯中國名人榜第1名。

延伸閱讀：

《長津湖》票房超《戰狼2》成中國影史冠軍 網友：吳京打敗吳京

頂級潛水員韓頲罹難…探險協會將出調查報告 演員吳京獻花圈送別

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

《再見，壞蛋》票房僅26萬！吳京出品電影上檔6日急撤檔 網友：爛片標配

「戰狼男星」吳京參演和出品的電影《再見，壞蛋》，自8月22日在內地上檔以來，僅獲得26.7萬元（人民幣，下同。約新台幣106.8萬元）的票房。周四（8月28日），片方官宣撤檔。

哪吒都要震驚…浙江風景區廁所復刻「玉虛宮」 網嘆文旅也卷

近日有網友發視頻稱，浙江湖州雲上草原國際山地旅遊度假區有一處廁所，神似電影「哪吒2」中的「玉虛宮」，並表示，「浙江的廁所...

好大黑斑！她戴牙套5年狂蛀8顆牙 醫曝清潔神器：牙刷、牙線還不夠

不少人為了讓牙齒整齊、笑容更有自信，選擇配戴牙套進行矯正，但大陸一名女子近日分享自己戴牙套5年的經歷，卻意外變成蛀牙大戶，總共有8顆牙齒出現破洞，她透露自己的潔牙方法，但牙醫聽完直搖頭。

不滿21歲女兒嫁70歲夫「讓我抬不起頭」 贛男雇兇殺婿

江西一名男子因不滿21歲女兒小美（文中均為化名）嫁給了一個70歲的老頭老王，託外甥找幫手殺了女婿。被捕後坦言這樁婚事因兩...

「看小說學盜墓」陸男得手20件青銅器 落網後自曝犯案過程

位於湖北省棗陽市的郭家廟墓群，是湖北省重點文物保護單位，2023年被幾名盜墓賊潛入，盜走20件珍貴的青銅器。主犯余某今年...

活不過13歲？陸「折疊男孩」身體敲斷4次 成功「躺平」重返校園

曾因反向折疊180度被醫生斷言「活不過13歲」，趴在瑜伽墊上完成高考的山東男孩姜延琛，歷經四次身體被敲斷的高風險手術、超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。