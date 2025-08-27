好大黑斑！她戴牙套5年狂蛀8顆牙 醫曝清潔神器：牙刷、牙線還不夠

不少人為了讓牙齒整齊、笑容更有自信，選擇配戴牙套進行矯正，但大陸一名女子近日分享自己戴牙套5年的經歷，卻意外變成蛀牙大戶，總共有8顆牙齒出現破洞，她透露自己的潔牙方法，但牙醫聽完直搖頭。

根據《錢江視頻》報導，這名王小姐透露，自己前陣子剛卸下配戴5年的牙套，沒想到牙醫一檢查，赫然發現有多達8顆牙齒遭蛀蝕。她坦言，其實早在幾年前就發現牙齒有黑斑，但當時醫師建議等牙套拆除後再一併處理，後來換醫院完成療程，才意識到問題嚴重性，所幸及早補救。

王小姐表示，平時都有養成早晚刷牙、飯後漱口的習慣，但沒有使用牙線或沖牙機等輔助工具，因此懷疑可能是牙齒本身比較脆弱，加上清潔不到位，才導致這樣的結果。

對此，江蘇省第二中醫院口腔科副主任林婷婷指出，一天刷三次牙只是基本保養，若是戴傳統牙套，還需搭配專用的矯正牙刷、牙縫刷與沖牙機，才能有效清除牙套與牙齦之間的食物殘渣。此外，使用含氟牙膏、定期洗牙與專業塗氟，也是預防蛀牙的重要步驟。

牙醫蔡昆志也提醒，矯正期間的三大潔牙神器為「牙刷、牙間刷、牙線」，建議先用牙刷清除表面髒污，再以牙間刷深入矯正器縫隙，最後使用牙線清潔牙縫，才能全方位維護口腔健康。