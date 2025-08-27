快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

好大黑斑！她戴牙套5年狂蛀8顆牙 醫曝清潔神器：牙刷、牙線還不夠

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名女子配戴牙套5年，沒想到意外變成蛀牙大戶。圖／翻攝自錢江視頻
大陸一名女子配戴牙套5年，沒想到意外變成蛀牙大戶。圖／翻攝自錢江視頻

不少人為了讓牙齒整齊、笑容更有自信，選擇配戴牙套進行矯正，但大陸一名女子近日分享自己戴牙套5年的經歷，卻意外變成蛀牙大戶，總共有8顆牙齒出現破洞，她透露自己的潔牙方法，但牙醫聽完直搖頭。

根據《錢江視頻》報導，這名王小姐透露，自己前陣子剛卸下配戴5年的牙套，沒想到牙醫一檢查，赫然發現有多達8顆牙齒遭蛀蝕。她坦言，其實早在幾年前就發現牙齒有黑斑，但當時醫師建議等牙套拆除後再一併處理，後來換醫院完成療程，才意識到問題嚴重性，所幸及早補救。

王小姐表示，平時都有養成早晚刷牙、飯後漱口的習慣，但沒有使用牙線或沖牙機等輔助工具，因此懷疑可能是牙齒本身比較脆弱，加上清潔不到位，才導致這樣的結果。

對此，江蘇省第二中醫院口腔科副主任林婷婷指出，一天刷三次牙只是基本保養，若是戴傳統牙套，還需搭配專用的矯正牙刷、牙縫刷與沖牙機，才能有效清除牙套與牙齦之間的食物殘渣。此外，使用含氟牙膏、定期洗牙與專業塗氟，也是預防蛀牙的重要步驟。

牙醫蔡昆志也提醒，矯正期間的三大潔牙神器為「牙刷、牙間刷、牙線」，建議先用牙刷清除表面髒污，再以牙間刷深入矯正器縫隙，最後使用牙線清潔牙縫，才能全方位維護口腔健康。

蛀牙 牙醫 牙齒 中醫

延伸閱讀

膽固醇超標…男改「清淡飲食」2個月飆更高！醫見菜單昏了：觀念完全錯誤

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

有運動習慣也沒用！「久坐」不只傷腰 醫警告：大腸癌風險增

網購發票中獎了！他進「財政部網站」不對勁急煞車 官方教1招識破陷阱

相關新聞

好大黑斑！她戴牙套5年狂蛀8顆牙 醫曝清潔神器：牙刷、牙線還不夠

不少人為了讓牙齒整齊、笑容更有自信，選擇配戴牙套進行矯正，但大陸一名女子近日分享自己戴牙套5年的經歷，卻意外變成蛀牙大戶，總共有8顆牙齒出現破洞，她透露自己的潔牙方法，但牙醫聽完直搖頭。

不滿21歲女兒嫁70歲夫「讓我抬不起頭」 贛男雇兇殺婿

江西一名男子因不滿21歲女兒小美（文中均為化名）嫁給了一個70歲的老頭老王，託外甥找幫手殺了女婿。被捕後坦言這樁婚事因兩...

「看小說學盜墓」陸男得手20件青銅器 落網後自曝犯案過程

位於湖北省棗陽市的郭家廟墓群，是湖北省重點文物保護單位，2023年被幾名盜墓賊潛入，盜走20件珍貴的青銅器。主犯余某今年...

活不過13歲？陸「折疊男孩」身體敲斷4次 成功「躺平」重返校園

曾因反向折疊180度被醫生斷言「活不過13歲」，趴在瑜伽墊上完成高考的山東男孩姜延琛，歷經四次身體被敲斷的高風險手術、超...

98歲奶奶額頭「長角」！自行剪掉嚇到醫護急動刀 成因曝光：恐是癌症

人類也會「長角」嗎？中國大陸一名奶奶額頭上長角多年，日前不堪其擾自行剪除，醫院立即安排手術治療，以免傷口惡化感染。

澳門飯店熱水壺煮火鍋！陸男子拍片炫耀 網傻眼：超沒水準

熱水壺是拿來煮水的，不是給你亂用的啦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。