澳門飯店熱水壺煮火鍋！陸男子拍片炫耀 網傻眼：超沒水準

熱水壺是拿來煮水的，不是給你亂用的啦！網路上最近流傳一段影片，一名男子在澳門某間飯店房間裡，直接拿熱水壺來煮火鍋，還邊拍邊講話，聽起來是講普通話的中國人。這段影片引發大批網友砲轟，「真的無言，怎麼會教出這種沒水準的人，還自以為很聰明」、「不覺得丟臉，還拿出來炫耀」，很多人一看就認出那是澳門的飯店房間。

也有不少網友指出，其實飯店裡的熱水壺本來就很髒，不建議使用，「有人會拿飯店熱水壺煮內褲」、「飯店熱水壺髒到爆，小屁孩在裡面煮襪子、尿尿、吐口水的都有」、「甚至還有人在裡面大便，我做飯店的朋友說真的常發生」。

有網友在Threads上轉發了一段17秒的影片，可以看到房間桌上放著兩個正在滾水的熱水壺，拍片的男子說，「用熱水壺煮火鍋你有吃過嗎？什麼都有喔～」鏡頭掃過桌面，一堆火鍋料：荷蘭豆、白花椰菜、娃娃菜、菇菇，地上還有一包牛肉，有人把牛肉丟進熱水壺裡煮。旁邊還擺了四罐啤酒，那個男的還說，「酒鬼啦，什麼都能吃能喝。」

用飯店熱水壺煮火鍋 網怒轟：超噁心

影片曝光後引來一片罵聲，網友認出是在澳門的某間飯店，「做出這種事還敢拍起來傳網路，因為他們根本不覺得有問題，還覺得自己很聰明」、「誰會這樣搞啦？去餐廳吃火鍋不好嗎？簡直丟臉丟到國外去了，把電熱水壺當鍋子用」。

網友痛批：沒羞恥心還當成炫耀

很多人都說，飯店熱水壺早就是衛生死角了，「看到有人煮生理褲的影片後，我再也不敢用飯店熱水壺」、「我家人是做房務的，他說真的不要用熱水壺，需要熱水去餐廳要，之前遇過有房客在裡面嘔吐或尿尿的，真的很噁，房務頂多沖一沖就放回去，因為太常發生了，丟掉成本太高」。

也有網友分享自己住飯店都會自備，「完全不敢用飯店提供的，我有帶小孩出門的經驗，一定自己帶，就算行李再多也一定帶」、「我都帶自己的電熱水杯，比較安心」、「我做飯店業的，真的建議大家能不用就不要用飯店的東西」。

延伸閱讀：

天價隧道費│港漂女做錯1事被罰款近$1萬 慘呻傾家蕩產 決定咁做

天價小巴！長沙灣去旺角$28 鄉音大媽嚇到即落車 原因曝光獲撐

文章授權轉載自《香港01》