27歲尿毒症晚期女生送外賣湊醫藥費：跑一天外賣，換一天生命

27歲便踏入人生倒計時的女生于悅，4年前確診患有尿毒症晚期，要依靠透析維持生命。為了湊夠醫藥費，她選擇送外賣自救，「跑一天外賣，換一天的生命」。

《極目新聞》報導，于悅是山東濟寧人，2021年，23歲的她被查出尿毒症晚期，需要靠透析才能存活，若長時間不透析會導致器官衰竭及各種併發症，隨時都會有生命危險。

于悅提到，她在患病的4年多感染了3次腹膜炎，「醫生表示我的病不可能完全治癒，目前每天都要進行透析治療，在身體感覺不是很難受時我就會選擇去跑外賣，已經跑了三個多月時間，每個月除去可以報銷的部分，在治病上我要花費三千多元」。

于悅表示，自己來自重組家庭，還有兩個妹妹，母親早已離世，父親當保安賺的錢不多，對其病情也是心有餘而力不足，因此她主要靠送外賣和做直播來湊醫藥費，但做直播也賺得不多，「在送外賣時，我經常需要爬樓梯，因為我的病情會感到特別勞累，經常大口喘氣」。

她提到，之所以選擇送外賣，一方面是因為工作自由，另一方面是因為她每天需要透析治療，很多公司在了解其情況後都拒絕她的入職申請。她每跑一天外賣就能多換一天的生命，在患病的4年多來，她一直在和死神賽跑。

對於未來生活的期待，于悅表示雖然自己經歷了很多不幸的事情，但還是會保持樂觀心態積極地活下去，很多網友在得知於悅的情況後紛紛給她加油打氣，鼓勵她堅強地活下去。

于悅稱，她之前在濟寧有上醫保，每個月可以為她報銷百分之七十的醫藥和治療費用，目前經濟壓力不是特別大。

文章授權轉載自《香港01》