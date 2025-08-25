凌晨遇醉酒女子輕生 上海外賣小哥勸阻未果跳河救人
《澎湃新聞》報導，8月23日凌晨，上海一名外賣小哥路遇一名女子欲跳河輕生，勸阻未果女子跳入水中，該名外賣小哥叫路人報警後，自行跳下河將人救下。
8月23日凌晨2時許，上海浦東一名醉酒女子欲跳河輕生，剛好被外賣小哥胡由國撞見。胡由國表示，他見到女子直接把腳搭在欄杆上，於是把女子從欄杆上抱下來。但該名女子又爬上欄杆，外賣小哥抱着女子向四周呼喊，但女子還是掉了下去。於是胡由國讓途人報警後，跳入水中營救跳河女子。
當日2時26分許，民警發現外賣小哥、報警路人正攙扶輕生女子沿着河岸走來。胡由國表示，救她是因為自己心比較軟，看她比較可憐。
求助網站和熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
明愛向晴熱線﹕18288
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀：
男童獨留在家...外賣員送錯餐仍要求開門簽收 遭拒後爆粗怒摔餐
前方奶茶高能排1162杯 大陸「秋天第一杯奶茶」爆單要等8小時
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言