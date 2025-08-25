凌晨遇醉酒女子輕生 上海外賣小哥勸阻未果跳河救人

快訊

香港01／ 撰文：許祺安
外賣員胡由國讓路人報警後，跳入水中營救跳河女子。（澎湃新聞）
《澎湃新聞》報導，8月23日凌晨，上海一名外賣小哥路遇一名女子欲跳河輕生，勸阻未果女子跳入水中，該名外賣小哥叫路人報警後，自行跳下河將人救下。

8月23日凌晨2時許，上海浦東一名醉酒女子欲跳河輕生，剛好被外賣小哥胡由國撞見。胡由國表示，他見到女子直接把腳搭在欄杆上，於是把女子從欄杆上抱下來。但該名女子又爬上欄杆，外賣小哥抱着女子向四周呼喊，但女子還是掉了下去。於是胡由國讓途人報警後，跳入水中營救跳河女子。

當日2時26分許，民警發現外賣小哥、報警路人正攙扶輕生女子沿着河岸走來。胡由國表示，救她是因為自己心比較軟，看她比較可憐。

文章授權轉載自《香港01》

