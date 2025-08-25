大陸空間站「太空煉丹」突破3100℃ 創世界紀錄

《西遊記》裡太上老君的煉丹爐不是神話。在距離地面大約400公里的中國大陸太空站，一台現實版的「煉丹爐」成功把鎢合金加熱到超過3,100℃，接近太陽表面溫度的一半，創造了新的世界紀錄。

新華社報導，這台藏在中國太空站的「太空煉丹爐」，其實就是位於天和核心艙內的無容器材料實驗櫃，升空4年來，它一直忙著「煉丹」，只不過煉的不是長生不老的丹藥，而是能頂住火箭發動機烈燄的鎢合金、鈮合金等「耐熱高手」，以及一些新型材料。

鎢合金熔化後怎麼流動、冷卻時怎麼結晶，這些地面實驗永遠捕捉不到的「硬核數據」，正在為中國大陸新型材料的設計鋪路。

未來，它們可能變成宇宙飛船的「鎧甲」，能抵禦穿越大氣層時的熊熊烈燄；也可能化作火箭引擎的「心臟」，在極端高溫下保持穩定運轉。

央視網指出，現在，這台「太空煉丹爐」又成功把鎢合金加熱到3,000多℃，都快接近太陽表面溫度的一半了。這堪比神話的硬派本領，隱藏著兩大關鍵技術的突破。

首先是讓材料乖乖聽話的「懸浮術」。在地面上，熔化的金屬液體在重力影響下會變得十分調皮。它們要麼會像糖漿一樣黏在容器上，要麼會被重力拽著「分家」，不同密度的金屬會像油和水那樣分層，根本無法形成質地均勻的合金。

但到了太空微重力環境，液態金屬瞬間變乖，表面張力把它們捏成圓滾滾的「仙丹」，實驗櫃再通過靜電場產生的力，就能將金屬穩穩托住，懸在半空。這時候它完全脫離容器接觸，既不沾雜質，也不被干擾，真正實現了「無容器」。

其次是加熱金屬的「三昧真火」，其實是實驗櫃的雙波長雷射系統。半導體雷射「強攻」金屬表面，二氧化碳雷射負責「滲透」加熱內部，再配合300瓦的大功率輸出，哪怕是鎢合金這種熔點極高的「頑固分子」，也架不住兩種激光聯手，被燒化成液球。

這樣能捕捉到什麼硬核數據？「懸浮術」與「三昧真火」的精妙配合，就能幫助科學家看清極端耐熱材料在超高溫下的「真面目」：例如鎢合金熔化後怎麼流動、冷卻時怎麼結晶，這些地面實驗永遠捕捉不到的「硬核數據」，正在為中國新型耐熱材料的設計鋪路。