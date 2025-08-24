室外35度！8個月嬰兒和鑰匙被反鎖車內 消防救援：車內熱得像蒸籠

快訊

香港01／ 撰文／李納德
安徽近日有家長想下車拿東西時沒帶車匙，一回頭發現車子自動反鎖，8個月大寶寶和車匙困在車內。示意圖。（圖／ingimage）
切勿將嬰兒獨留車內！安徽近日有家長想下車拿東西時沒帶車匙，一回頭發現車子自動反鎖，8個月大寶寶和車匙困在車內，當時室外氣溫35度，嬰兒熱得哭鬧起來，家長報警。消防趕到現場即決定拆車窗救嬰，一探頭入車有股「熱浪」撲面而至，形容車內已熱得像蒸籠一樣。當地消防提醒，炎夏車廂被暴曬溫度可短時間內飆升數十度，家長切勿將嬰兒獨留車內。

8個月大嬰兒被留鎖車內

內媒報道，事發於安徽阜陽市潁州區，近日下午1名家長將8個月大的嬰兒留在車廂後座，下車拿東西時大意將車匙放在車內，折返驚見車門已自動反鎖。車門無法打開，她透過緊閉車窗見到嬰兒已滿頭大汗，氣溫炎熱下車內溫度可能已升至危險水平，恐引發中暑甚至窒息。

消防拆窗：車內像蒸籠一樣

眼見嬰兒正在哭鬧，家長在車外已熱得滿頭大汗，試圖拉扯車門及車窗不果，拍打車窗朝嬰兒呼喊並報警求助。消防到場後指車輛在烈日下持續升溫，車廂內部密閉，空氣無法流通，嬰兒狀況已很危急，即時決定用撬棍拆破車窗。消防員破窗後探身打開車鎖，形容「一股熱浪撲面而來，車內像蒸籠一樣」。

車廂暴曬下溫度可短時間內飆升數十度

嬰兒獲救時熱到滿臉紅，汗水浸濕頭髮，家長馬上接過孩子，帶到附近的商店內降溫，幸好救人及時，嬰兒狀況良好。

消防提醒，炎夏密閉車廂是兒童「隱形殺手」，車廂暴曬下溫度可短時間內飆升數十度，兒童體溫調節力弱，極易脫水、中暑甚至窒息，提醒民眾切勿獨留承子在車內，離車必備車匙。

文章授權轉載自《香港01》

