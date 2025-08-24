翁被劇毒眼鏡王蛇咬傷！家屬急抓2.2公尺長「兇手」闖醫院 專家：非必要

夏季是蛇類活動的高峰期，也是蛇咬傷事件頻發的季節。近日，雲南臨滄一名78歲老人不幸被劇毒眼鏡王蛇咬傷，家屬竟帶著一條2.2米長、仍在扭動的蛇衝進醫院，助醫生快速識別蛇種並施救。經過12小時全力搶救，老人成功脫離生命危險。然而，專家提醒，帶蛇就醫並非必要，且存在風險，規範處理和及時就醫才是關鍵。

8月20日下午5點多，雲南省臨滄市第二人民醫院蛇咬傷救治中心接診了一名被蛇咬傷的78歲老人。隨後，家屬提著一條2.2米長的眼鏡王蛇衝進醫院，指這是咬傷老人的「兇手」。據悉，老人散步時發現被貨車碾壓、瀕死的眼鏡王蛇，好心想撿拾時被咬傷右手虎口。

該院急診科主任兼蛇咬傷救治中心主任王婭介紹，眼鏡王蛇毒性極強，咬傷後死亡率極高。老人從被咬到抵達救治中心已過去近半小時，抵院後迅速出現眼瞼下垂、呼吸困難等嚴重中毒症狀，情況危急。醫護人員立即為老人實施氣管插管，使用呼吸機輔助呼吸，並分段脫敏注射抗蛇毒血清。

由於眼鏡王蛇咬傷需大量銀環蛇抗蛇毒血清，醫院原有儲備不足，緊急從昆明、大理等地調配血清。8月21日淩晨2點多，血清陸續送達。經過12小時搶救，老人呼吸肌及四肢肌力逐漸恢復，成功脫機拔管，目前生命體徵平穩，已脫離危險。

王婭表示，這是該院蛇咬傷救治中心成立10多年來首次接診眼鏡王蛇咬傷病例。家屬帶蛇就醫幫助醫生快速確認蛇種，匹配正確血清，但這種做法並不被推薦。「老百姓常誤以為被蛇咬傷後必須打死蛇並帶到醫院，這其實很危險」，王婭說，蛇即使瀕死或斷頭，仍可能在短時間內咬人，增加二次傷害風險。

雲南省第一人民醫院急診內科（雲南省蛇傷救治中心）副主任醫師袁穎進一步解釋，蛇毒分為神經毒、血液毒、細胞毒及混合毒四類，不同毒蛇咬傷需使用對應的抗蛇毒血清。即使患者無法提供蛇的信息，醫生也能通過傷口特徵、牙印形狀、實驗室檢查及流行病學史，快速判斷毒素類型並選擇合適血清。「帶蛇來不是識別蛇種的唯一途徑，也不會影響治療」，袁穎強調。

袁穎提醒，夏季雲南蛇類活躍，蛇咬傷事件頻發，正確處置至關重要。被蛇咬傷後，應立即採取以下措施：迅速離開危險區域，遠離蛇出沒地點，避免二次咬傷；記錄蛇的特徵，如顏色、花紋、頭部形狀等，條件允許可拍照，方便醫生判斷；保持鎮靜，避免劇烈運動，減少毒液擴散；摘除飾物，取下受傷肢體的戒指、手鐲等，以免腫脹加重；盡快就醫，撥打120，前往有蛇傷救治能力的醫院。

袁穎特別指出，切勿用嘴吸吮傷口或綁紮肢體。吸毒可能導致吸吮者中毒，綁紮對延緩毒液擴散無效。即使懷疑咬傷的蛇無毒，也應立即就醫，由專業醫生處理。

文章授權轉載自《香港01》