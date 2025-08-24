快訊

當自己家？逛IKEA赫見大媽脫鞋露出黑色腳底板 大喇喇睡在展示床上

香港01／ 撰文／桃樂斯
荃灣宜家家居有大媽帶同小孩躺在展示床上，露出「黑漆漆」的腳板底惹議。 圖擷自「alanlaw0731」Threads
荃灣宜家家居有大媽帶同小孩躺在展示床上，露出「黑漆漆」的腳板底惹議。 圖擷自「alanlaw0731」Threads

IKEA宜家家居，家的感覺」？日前有港男在荃灣宜家家居（IKEA）目睹噁心一幕，事關有大媽帶同小童躺在展示床上，畫面恍如置身自家睡房，其間大媽更脫下拖鞋，將「黑漆漆」的腳板底直接放到床上，樓主於是呼籲「大家要不要來試床，就自己想想吧」。

許多網友都對大媽行為表示不解，「當自己在家？這間店是妳開的嗎？」、「一個二個已經全都趴過了，還能睡得著？還讓小孩坐在床上玩，光看到都覺得髒」，也有人認為店舖應制定規例，「其實（應該）出指示，如果想買要試應該通知服務員」。

該港男在theads帳號圖文並茂發貼文，指途經荃灣IKEA分店時，目睹有大媽帶同小孩一起睡在展示床上，故呼籲他人「大家要不要來試床，就自己想想吧。從照片中可見，1名穿着白色上衣的女子脫下拖鞋，側身並赤腳躺在店舖用作展示的睡床上，同行有另一名幼童在床上玩耍自娛。惟女子雙腳的腳板底疑似充斥黑色污跡，原PO覺得很噁心，稱「我還以為那些人最多只是坐下，沒想到還會脫鞋子睡覺」。

不少網友批評大媽行為，「當自己在家？這間店是妳開的嗎？」、「其實店舖陳列出來的（展示品），很多人都碰過，還能睡得下嗎？還讓小孩坐在床上玩，大把灰塵，看了都髒」、「找一個鬧鐘叫醒她回家」。有人留意到大媽「黑漆漆」的腳板底，驚呼「為什麼可以這麼黑？」，又揶揄「若不是看到價錢牌，以為去到別人家裡」、「來都來了，就睡一會吧」。

有網友貼圖指曾在樂富家品店目睹類似情況，調侃「到處都有家的感覺」，認為店舖方面應列明客人試用時需通知職員的規定，「商家讓人（試）坐和（試）睡，這些人真的把這裡當成家，不知道什麼叫自律，毫無廉恥」、「其實（應該）出指示，如果想買要試通知服務員」。

文章授權轉載自香港01》

IKEA 香港

