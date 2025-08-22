遭攻擊留下10道恐怖抓痕！陸村民驚揭遇「老虎」 當地調查：無出沒紀錄

湖北鶴峰縣一名村民李先生稱在山上幹農活時遭到「老虎」襲擊，背部與腰部留下十餘道恐怖抓痕，由於當地過往並沒有老虎出沒紀錄，事件引發熱議。

事發於鶴峰縣鄔陽鄉高峰村，李先生稱當時突遇強風與響聲，一隻「老虎」撲來，他急忙躲避時跌倒，情急之下用手中鋤頭擊中對方頭部，野獸才逃離，且旁邊似乎還跟著一隻「小老虎」。他表示，對方身上花紋呈黑黃相間。事後，他自行開車到巴東縣金果坪鄉衛生院治療。

當地公安部和有關單位組成調查組調查顯示，目前確認其確實被野獸所傷，但尚無證據顯示為老虎所為，相關調查仍在進行中。

當地相關部門負責人稱，李先生確有背部與腰部抓傷，均為皮外傷，狀況穩定，但無法由醫生判定抓痕是否出自老虎。由於缺乏影像證據，目前尚不能確認是已多年未見的華南虎，或其他野生動物。調查人員已進入現場尋找足跡、糞便等痕跡，並走訪周邊村民以核實情況。

陸媒報導指，事發地海拔逾1200公尺，四周多懸崖峭壁、人煙稀少，距離湖北木林子國家級自然保護區不遠。

公開資訊顯示，鶴峰縣已記錄的陸生野生脊椎動物達303種，其中有豹、林麝、黃腹角雉等國家一級保護動物，以及黑熊、大靈貓等二級保護動物，但並無老虎出沒紀錄。

不少網友認為，李先生可能是遇上了金錢豹，「如果是老虎就是華南虎，但是華南虎野外種群已經滅絕了，我估計應該是金錢豹」、「老虎是不會有機會讓你去醫院的」、「你是高看了自己還是小看了老虎」，但亦有不少網友憂心老虎傷人殺人的事情發生，「不懂保護凶獸的意義在哪？」、「現在生態環境越來越好，人和動物的衝突會越來越多。」

文章授權轉載自《香港01》