快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

聽新聞
0:00 / 0:00

遭攻擊留下10道恐怖抓痕！陸村民驚揭遇「老虎」 當地調查：無出沒紀錄

香港01／ 撰文／許祺安
圖為黑龍江東北虎林園內，一隻東北虎在樹下休息。圖僅示意，非當事老虎，新華社資料照
圖為黑龍江東北虎林園內，一隻東北虎在樹下休息。圖僅示意，非當事老虎，新華社資料照

湖北鶴峰縣一名村民李先生稱在山上幹農活時遭到「老虎」襲擊，背部與腰部留下十餘道恐怖抓痕，由於當地過往並沒有老虎出沒紀錄，事件引發熱議。

事發於鶴峰縣鄔陽鄉高峰村，李先生稱當時突遇強風與響聲，一隻「老虎」撲來，他急忙躲避時跌倒，情急之下用手中鋤頭擊中對方頭部，野獸才逃離，且旁邊似乎還跟著一隻「小老虎」。他表示，對方身上花紋呈黑黃相間。事後，他自行開車到巴東縣金果坪鄉衛生院治療。

當地公安部和有關單位組成調查組調查顯示，目前確認其確實被野獸所傷，但尚無證據顯示為老虎所為，相關調查仍在進行中。

當地相關部門負責人稱，李先生確有背部與腰部抓傷，均為皮外傷，狀況穩定，但無法由醫生判定抓痕是否出自老虎。由於缺乏影像證據，目前尚不能確認是已多年未見的華南虎，或其他野生動物。調查人員已進入現場尋找足跡、糞便等痕跡，並走訪周邊村民以核實情況。

陸媒報導指，事發地海拔逾1200公尺，四周多懸崖峭壁、人煙稀少，距離湖北木林子國家級自然保護區不遠。

公開資訊顯示，鶴峰縣已記錄的陸生野生脊椎動物達303種，其中有豹、林麝、黃腹角雉等國家一級保護動物，以及黑熊、大靈貓等二級保護動物，但並無老虎出沒紀錄。

不少網友認為，李先生可能是遇上了金錢豹，「如果是老虎就是華南虎，但是華南虎野外種群已經滅絕了，我估計應該是金錢豹」、「老虎是不會有機會讓你去醫院的」、「你是高看了自己還是小看了老虎」，但亦有不少網友憂心老虎傷人殺人的事情發生，「不懂保護凶獸的意義在哪？」、「現在生態環境越來越好，人和動物的衝突會越來越多。」

延伸閱讀：

陸女大鬧麥當勞 毆打店員大罵rubbish 叫囂：認識大把警察

陸男被外賣員撞成十級傷殘 後者竟稱「訂單要超時」急著離開

文章授權轉載自《香港01》

動物 老虎 保護區

相關新聞

遭攻擊留下10道恐怖抓痕！陸村民驚揭遇「老虎」 當地調查：無出沒紀錄

湖北鶴峰縣一名村民李先生稱在山上幹農活時遭到「老虎」襲擊，背部與腰部留下十餘道恐怖抓痕，由於當地過往並沒有老虎出沒紀錄，事件引發熱議…

32年來最大單！9轎夫抬132公斤男上峨眉山 10小時賺9.4萬

近日一名體重超過130公斤的遊客在四川峨眉山景區乘坐滑竿上山，請了9名轎夫輪流抬行，總花費達到2萬2100元(人民幣，下同...

「全中國最矮的山」0.6米高 山東壽光當局列文物保護

近日，山東壽光「全國最矮的山」在網上火了。這座「靜山」長1.24米、寬0.7米，最高處距地表只有0.6米，網友質疑「明明...

不是恐怖小說！凌晨入侵民宅麻醉女子抽血 陸男辯「緊張感可紓壓」

江蘇省揚州市中級人民法院近日發布一起非法侵入住宅罪二審刑事裁定書，揭露一樁離奇社會案件。一名李姓男子在半夜潛進俞姓女子家...

嫌學生跑步妨礙散步！陸老人連2次故意肘擊 網轟：這是謀殺

廣東湛江一名老人在體育場跑道內圈散步時，疑似嫌棄練跑的學生影響他，竟連續兩次轉身大力肘擊正在跑步的學生，幸虧學生閃避擊時...

27歲騎手送外賣戀上美籍幼師 電梯搭話「I love you」五個月閃婚

近日，遼寧瀋陽一名27歲外賣騎手劉浩在社交平台分享了他與美國妻子漢娜·哈里斯的浪漫故事。兩人因一次外賣配送相識，雖語言不通，卻一見鍾情，最終步入婚姻殿堂。劉浩感動表示：「雖然我們不懂互相的語言，但是我們的心是最近的。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。