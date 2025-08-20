快訊

27歲騎手送外賣戀上美籍幼師 電梯搭話「I love you」五個月閃婚

香港01／ 撰文：陳進安
劉浩鼓起勇氣求婚成功。（瀟湘晨報）
近日，遼寧瀋陽一名27歲外賣騎手劉浩在社交平台分享了他與美國妻子漢娜·哈里斯的浪漫故事。兩人因一次外賣配送相識，雖語言不通，卻一見鍾情，最終步入婚姻殿堂。劉浩感動表示：「雖然我們不懂互相的語言，但是我們的心是最近的。」

劉浩周二（19日）向內媒介紹道，自己是遼寧撫順人，從事外賣行業已有三五年。去年11月，一位外籍女子點了外賣，他幫對方送上樓，兩人在電梯中一見鍾情。

劉浩回憶，當時跟對方說了「hello，I love you」，「我第一次見到外國人，不知道怎麽打招呼，我就會這兩句話就說了，當時她也回了我一句『I love you』」。隨後，兩人通過外賣平台後台聊天，並互加微信，開啟了交往。

劉浩透露，妻子名叫漢娜·哈里斯，來自美國亞拉巴馬州，去年8月來到瀋陽，現為當地一家幼兒園的外籍教師。認識一周後，兩人確立戀愛關係。在寒冷的冬天，漢娜常陪伴劉浩穿越市內送外賣，給他溫暖支持。

今年1月，劉浩鼓起勇氣買下鑽戒求婚成功，3月兩人在撫順老家舉辦婚禮。劉浩說，已透過視象通話見過漢娜的父母，又大讚妻子特別通情達理，沒要車房和彩禮。

今年6月，劉浩生日時，夫妻倆還到重慶旅遊，在南山最高峰共度浪漫時光，「那一刻我覺得特別幸福」，劉浩回憶道。

目前，兩人主要靠翻譯軟件溝通，同時互相學習語言，漢娜每天學5個中文短語，劉浩則學5個英文單詞。他還計劃未來帶漢娜回美國探望她的父母，但兩人更希望留在中國發展。

文章授權轉載自《香港01》

