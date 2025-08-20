快訊

在4千米雪山上女子被落石擊中骨折 斥資25萬元請10藏民抬下山惹議

聯合新聞網／ 撰文：陳進安
10人輪換抬行，最終把傷者抬落山。（網上圖片）
10人輪換抬行，最終把傷者抬落山。（網上圖片）

近日，一名女背包客在四川勒多曼因雪山攀登時被水盆大的落石擊中，造成腳趾粉碎性骨折及大腿股骨斷裂，受困於海拔4000多米的懸崖溝槽地帶。10名藏民組成救援隊，攜帶簡易擔架，在高原缺氧及落石頻發的惡劣環境下，輪流抬行12小時，多次躲避落石，成功將傷者送至安全區域，最後收取6萬元人民幣（約25萬台幣）費用，引發網友熱烈討論。

事發於8月初，據傷者發文，事發地點落石頻繁且無信號，同伴嘗試背負傷者下山未果，通過馬幫聯繫當地藏民救援。雙方事前約定6人抬擔架，每人報酬1萬元人民幣（約4.2萬台幣），但因體力消耗過大，最終由10人輪換抬行，總費用仍按6萬元結算，未臨時加價。傷者對此表示接受，並多次公開感謝救援隊的付出。

事件曝光後引起熱議，對於6萬元救援費是否合理，網友意見分歧。多數人認為，考慮到極端環境下的高風險及12小時的艱辛救援，花錢換取安全下山及及時就醫的機會「物有所值」。有評論指出，非專業救援隊在缺氧、落石和陡崖環境下冒險施救，體力消耗巨大，平均每人時薪約500元（約2000元台幣），低於礦工或高空作業等高風險職業薪資。對比珠峰救援每次約4萬元（約16.8萬台幣）的費用，6萬元（約25萬台幣）被認為在合理範圍內。

然而，部分網友質疑民間救援缺乏統一定價標準，易引發爭議。也有意見指出，傷者未攜帶衛星電話或購買專項救援保險，顯示其自我保護意識不足。

文章授權轉載自《香港01》

