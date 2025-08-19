計程車司機不會用導航！竟拿出紙本地圖找路 網笑：有備而來

在這個手機導航當道的時代，還有人用紙本地圖找路？一名香港網友分享自己搭計程車時的奇遇，表示司機表示「不太熟路」，沒想到下一秒竟從座位下掏出一張紙本地圖來找方向，讓他當場錯愕到說不出話。

這則貼文在社群平台Threads引起熱議，網友笑說這根本是「穿越回上個世紀」，但也有人稱讚這位司機「起碼有努力解決問題，不是直接說不接單」，更有人形容這幕是活教材：「成語教學：有備而來！」

不靠導航靠地圖 司機真的靠自己找路

原PO表示，當時他搭計程車想去荔枝角，沒想到司機聽到目的地後表示「不太清楚怎麼走」，他原本以為司機會用Google Maps或其他導航App，結果司機卻拿出一張紙本地圖研究起路線來，讓他驚訝到忍不住拍照分享。

從照片來看，司機年紀看起來不算大，應該是中生代，車內還放了好幾支手機，不過他還是選擇用傳統方式找路。

網友意見兩極：應該會導航才叫專業？

有些網友認為這位司機有些「落伍」，甚至質疑他作為職業駕駛應該熟悉全香港的路線：「都2025年了還拿地圖找路？」、「這樣怎麼接急單或應付路況變化？」、「不如去開小巴或巴士算了，那不用自己找路」。

但也有不少網友站在司機這邊，認為他至少有誠意處理問題，「我遇過司機連導航都不會用，還叫我指路，我自己也不熟欸！」、「現在導航常常會導錯，尤其小巷子、單行道根本不準」、「其實紙本地圖一眼就能看完整個區域，反而更清楚」。

雖然不高科技，但看得出有心

很多人留言表示，這樣的司機雖然不高科技，但勝在有「心」，「他不是不理你，是盡力在解決問題，這點值得尊重」、「至少沒拒載、沒耍脾氣，還主動找地圖，這種我可以」、「車子沒電、訊號差怎麼辦？紙本地圖反而派上用場」。

還有網友幽默表示，「他是真的不會唬爛，你要去哪他真的要查才知道」、「想不到2025年還看到實體地圖，懷舊值拉滿！」

延伸閱讀：

00後美少女開的士！最年輕司機 乘客：難得肯搏肯試 網民：加油

港女搭的士獲贈咖啡 司機欲車費半價 網民驚歎美貌：因為你靚女

文章授權轉載自《香港01》