快訊

M4 iPad Pro值得買嗎？網讚橫向Face ID解鎖超香 他搖頭曝追劇1尷尬點

半導體風雲／東京威力科創社長將來台 台積求償準備中

變態夫逼玩「蒙面換妻」遊戲 新竹女批噁心訴請休夫獲賠償

計程車司機不會用導航！竟拿出紙本地圖找路 網笑：有備而來

香港01／ 桃樂斯／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

在這個手機導航當道的時代，還有人用紙本地圖找路？一名香港網友分享自己搭計程車時的奇遇，表示司機表示「不太熟路」，沒想到下一秒竟從座位下掏出一張紙本地圖來找方向，讓他當場錯愕到說不出話。

這則貼文在社群平台Threads引起熱議，網友笑說這根本是「穿越回上個世紀」，但也有人稱讚這位司機「起碼有努力解決問題，不是直接說不接單」，更有人形容這幕是活教材：「成語教學：有備而來！」

不靠導航靠地圖　司機真的靠自己找路

原PO表示，當時他搭計程車想去荔枝角，沒想到司機聽到目的地後表示「不太清楚怎麼走」，他原本以為司機會用Google Maps或其他導航App，結果司機卻拿出一張紙本地圖研究起路線來，讓他驚訝到忍不住拍照分享。

從照片來看，司機年紀看起來不算大，應該是中生代，車內還放了好幾支手機，不過他還是選擇用傳統方式找路。

網友意見兩極：應該會導航才叫專業？

有些網友認為這位司機有些「落伍」，甚至質疑他作為職業駕駛應該熟悉全香港的路線：「都2025年了還拿地圖找路？」、「這樣怎麼接急單或應付路況變化？」、「不如去開小巴或巴士算了，那不用自己找路」。

但也有不少網友站在司機這邊，認為他至少有誠意處理問題，「我遇過司機連導航都不會用，還叫我指路，我自己也不熟欸！」、「現在導航常常會導錯，尤其小巷子、單行道根本不準」、「其實紙本地圖一眼就能看完整個區域，反而更清楚」。

雖然不高科技，但看得出有心

很多人留言表示，這樣的司機雖然不高科技，但勝在有「心」，「他不是不理你，是盡力在解決問題，這點值得尊重」、「至少沒拒載、沒耍脾氣，還主動找地圖，這種我可以」、「車子沒電、訊號差怎麼辦？紙本地圖反而派上用場」。

還有網友幽默表示，「他是真的不會唬爛，你要去哪他真的要查才知道」、「想不到2025年還看到實體地圖，懷舊值拉滿！」

延伸閱讀：

00後美少女開的士！最年輕司機　乘客：難得肯搏肯試　網民：加油

港女搭的士獲贈咖啡　司機欲車費半價　網民驚歎美貌：因為你靚女

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

計程車司機不會用導航！竟拿出紙本地圖找路 網笑：有備而來

在這個手機導航當道的時代，還有人用紙本地圖找路？

女子港鐵遭陌生人猛拍雙肩！驚嚇閃避竟遭嗆：嚇到我 網憂「借運」

走在路上被陌生人拍肩，誰不會嚇一跳？

歷時31天…陸男帶兒女從深圳回長沙「徒步逾800公里」 母見1變化欣慰

在大陸深圳打拚的41歲湖南人吳廣，帶著10歲的女兒和8歲的兒子，在歷時31天、徒步了800多公里後，終於從深圳寶安走回湖南長沙。他表示，兩個孩子從小沒有吃過苦...

逃離電詐園區…陸男坎坷回國內幕曝光！徒步半個月、為活命山上吃蚯蚓

廣西崇左邊境管理支隊友誼關邊境派出所指出，該所近日抓獲一名涉偷渡回流人員，經審訊獲悉，該男子兩年前被騙到A國電詐園從事違...

被反鎖受困30小時！四川女從25樓「血書求救」 外賣員經過發現1物報警救人

四川有外賣員送餐時，發現路上有一個寫有「110625」的帶血枕頭，察覺有異的他立即報警求助。警方到場後破譯密碼緊急上門破門，救出已被困30小時的女業主…

無視「先下後上」！港鐵3女蜂湧上車遭拍片公審 網友1原因稱諒解

搭乘港鐵時不時聽到廣播提醒「請先讓車上乘客落車（下車），然後上車」，不過有港男在社交平台分享影片，公審至少3名女子看見列車到站時，立即「一窩蜂」地湧入車廂，導致原本想要下車的乘客表現無奈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。