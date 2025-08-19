女子港鐵遭陌生人猛拍雙肩！驚嚇閃避竟遭嗆：嚇到我 網憂「借運」

走在路上被陌生人拍肩，誰不會嚇一跳？一名香港女子在Threads發文表示，8月8日上午約10點，在港鐵金鐘站行走時，無故遭一名陌生男子用力拍打肩膀，她當下受到驚嚇彈開，沒想到對方竟反過來嗆她「嚇到我」，還強行再拍了她一次！

女子表示當下根本沒有擋路，是正常走路時被猛拍，感到非常不舒服且莫名其妙。她回應說不想再被拍，但對方還想「補拍」幾下，直到最後邊走邊說，「唉，算了，你聽不懂普通話」，才自行離開。

女子憂「被借運」 網友：真的要小心！

該女網友發文表示，這樣的舉動讓她非常不安，還懷疑自己是不是被人「借運」。她寫道，「人家說人有三把火，肩膀被拍會影響氣場，感覺真的很毛。」不少網友認同她的說法，留言說，「現在有些人會透過拍肩借走別人的運氣，或把衰運轉移給你」、「這種事聽過很多次，尤其在某些節氣更要小心」、「真的是陰毒的手法」。

「迷魂黨」？網友更擔心是詐騙或下藥手法

除了借運的傳說，也有不少人懷疑這是迷魂黨的行徑，利用拍打干擾注意力，甚至伺機行騙或下藥。有網友表示，「看起來像找藉口靠近你的人，真的要防」、「這種不挑大隻男生，只拍女生就很有問題」、「好險你沒被偷東西或迷昏，真的要報警比較好」。

延伸閱讀：

元朗迷魂黨？普通話女1動作 港女比頭暈更慘：好恐怖 靠1招保命

迷魂黨？內地女捉手求請食麵 港男稱拒絕後心跳加速乏力後續更驚

文章授權轉載自《香港01》