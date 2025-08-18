歷時31天…陸男帶兒女從深圳回長沙「徒步逾800公里」 母見1變化欣慰

在大陸深圳打拚的41歲湖南人吳廣，帶著10歲的女兒和8歲的兒子，在歷時31天、徒步了800多公里後，終於從深圳寶安走回湖南長沙。他表示，兩個孩子從小沒有吃過苦，這次徒步主要是想鍛鍊他們，磨練兩人的毅力。

《極目新聞》報導，吳廣介紹，他在深圳開駕訓班十多年了，平時陪伴子女的時間不多，兩年前已有帶兩個孩子從深圳徒步回湖南汨羅的計劃，但因為他們年紀尚小以及工作原因，一直未能成行。

吳廣表示，這次徒步主要是想鍛鍊兩個孩子，兒子以前做事容易放棄，遇到小小困難就想放棄，因此他一直想通過長途徒步來磨練孩子的毅力，養成做事有始有終的好習慣。

7月11日，吳廣背著20多斤的行囊，與各自背著10斤左右行囊的子女出發。當晚，3人徒步20多公里到達東莞大嶺山。由於公司有重要事情需要處理，吳廣次日與子女打車回深圳，處理好後再於7月17日下午6時許，帶子女打車到東莞大嶺山，當晚徒步8公里後入住飯店。

自7月18日起，吳廣根據手機地圖導航，每天都會計算好當晚到哪個城鎮的飯店休息，中途去哪處加油站、商超等休息，每天保持最少23公里的前進速度，「最多的一天我們走了36公里」，有時甚至深夜11時仍在路上徒步。他們先後在韶關及耒陽，將功課、多餘的衣服快遞回湖南。

吳廣表示，每當感到子女走到疲倦時，他便會講「你們倆比爸爸厲害，爸爸都累了走不動了，想休息」，主動示弱來誇獎孩子，讓他們有成就感，鼓勵他們堅持前行。

在沿著國道、省道、鄉道徒步時，吳廣還會讓子女輪流做「財務總監」，提前說好在廣東境內每天的開銷不能超過人民幣450元（約台幣1881元），在湖南不能超過人民幣400元（約台幣1672元），超過部分由個人的壓歲錢填補，若有結餘則歸孩子個人所有。

吳廣介紹，女兒比較節約，每天還可以省下幾十、上百元人民幣；至於兒子起初食宿、買零食等每天花費超過人民幣600元（約台幣2508元），後來才有意識節省，不再花錢大手大腳。同時，每天吃飯點菜結帳、住飯店詢價都由孩子自己完成，也能學會與商家的溝通交流及砍價技巧。

8月17日凌晨1時30分許，吳廣帶著兩個孩子到達這次徒步的終點站長沙南站，與開車在此等候七個多小時的妻子王女士會合。

王女士稱，起初她並不贊同丈夫帶兩個孩子跨省徒步，天氣炎熱且路上安全也成問題，「但是他們3人都同意了，我也只好同意了。不過每天我都提心吊膽的」。她沒有想到兩個孩子會堅持下來，既感到欣慰也感到自豪。

王女士表示，兩個孩子完成這次長途徒步後變化明顯，「女兒沒有以前那麽嬌氣和黏人了，弟弟也比之前更有擔當更加獨立，也開始主動幫我做家務了」，此次徒步磨練了孩子的毅力，希望對他們以後的成長有所幫助。

文章授權轉載自《香港01》