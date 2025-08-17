被反鎖受困30小時！四川女從25樓「血書求救」 外賣員經過發現1物報警救人

快訊

香港01／ 撰文／林芷瑩
四川一位女業主打掃房間時，被意外反鎖在臥室內，手機又放在客廳。最終她咬破手指，在枕頭上寫了「110625」後從窗戶丟下。圖/AI生成
四川一位女業主打掃房間時，被意外反鎖在臥室內，手機又放在客廳。最終她咬破手指，在枕頭上寫了「110625」後從窗戶丟下。圖/AI生成

四川有外賣員送餐時，發現路上有一個寫有「110625」的帶血枕頭，察覺有異的他立即報警求助。警方到場後破譯密碼緊急上門破門，救出已被困30小時的女業主。

《紅星新聞》報導，8月12日下午，四川樂山一名外賣員在某小區附近發現一個白色枕頭，上面用暗紅色液體寫了「110 625」，立即報警求助。

在警方排查中，一酒店工作人員表示，6號樓25樓有一間民宿，使用了同款枕頭。民警隨即上25樓，救出已被困30小時的業主周女士，「謝謝謝謝，不然我可能要餓死」。

原來，8月11日上午，周女士打掃房間時，一陣風意外將她反鎖在臥室內，門鎖有問題無法打開，手機又放在客廳。最終她咬破手指，在枕頭上寫了「110625」後從窗戶丟下，被路過的外賣員發現後獲救。

