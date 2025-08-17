聽新聞
0:00 / 0:00
被反鎖受困30小時！四川女從25樓「血書求救」 外賣員經過發現1物報警救人
四川有外賣員送餐時，發現路上有一個寫有「110625」的帶血枕頭，察覺有異的他立即報警求助。警方到場後破譯密碼緊急上門破門，救出已被困30小時的女業主。
《紅星新聞》報導，8月12日下午，四川樂山一名外賣員在某小區附近發現一個白色枕頭，上面用暗紅色液體寫了「110 625」，立即報警求助。
在警方排查中，一酒店工作人員表示，6號樓25樓有一間民宿，使用了同款枕頭。民警隨即上25樓，救出已被困30小時的業主周女士，「謝謝謝謝，不然我可能要餓死」。
原來，8月11日上午，周女士打掃房間時，一陣風意外將她反鎖在臥室內，門鎖有問題無法打開，手機又放在客廳。最終她咬破手指，在枕頭上寫了「110625」後從窗戶丟下，被路過的外賣員發現後獲救。
延伸閱讀：
上海男非法穿越秦嶺摔入峽谷 失聯半個月奇蹟獲救
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言