快訊

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

打破「非一萬步不可」迷思 新研究揭7000步就有顯著健康效益

無視「先下後上」！港鐵3女蜂湧上車遭拍片公審 網友1原因稱諒解

香港01／ 撰文／桃樂斯
3名女子搭乘港鐵時「一窩蜂」湧上車，被公審未遵守「先落後上」禮儀，阻礙乘客下車。（「threads＠ryan_aviation_transport」影片截圖）
3名女子搭乘港鐵時「一窩蜂」湧上車，被公審未遵守「先落後上」禮儀，阻礙乘客下車。（「threads＠ryan_aviation_transport」影片截圖）

搭乘港鐵時不時聽到廣播提醒「請先讓車上乘客落車，然後上車」，不過有港男在社交平台分享影片，公審至少3名女子看見列車到站時，立即「一窩蜂」地湧入車廂，導致原本想要下車的乘客表現無奈，需要待她們一行人步入車廂裏頭位置，才有空間離開車廂，港男看不過該批女子未有遵守「先落後上」的乘車禮儀，故批評「俾人落車先係咪真係咁難？」。

網民紛紛譴責片中女子缺乏公民意識，「好多人都係咁，驚死上唔切同無位，但無諗過人哋唔落邊有位上」、「畀人落車先係因為人哋呢個站落唔到，就無得再喺同一個位置落，而你仲可以喺同一個位置上車」。但有人對以上情況表示諒解，認為可能涉及乘客上落車時間不足，「司機一方面叫人先讓人落車，人未上晒就響關門聲」、「我試過喺紅磡站（等）啲人落晒車，未上到車就閂門開走埋」。

港鐵3女「一窩蜂」湧上車　阻礙乘客下車

「俾人落車先係咪真係咁難？」有港男在threads帳號上傳片段，指當時正搭乘港鐵、一列由金鐘開往羅湖方向的列車，片中顯示當列車到達九龍塘站時，大部份人都自覺站在月台兩邊，讓出位置予車上乘客下車。但畫面目測至少有3名女子從月台「一窩蜂」湧入車廂，其中一名穿着白色上衣、揹背囊的婦人更用右手緊拖同行少女，以致車上乘客沒有足夠空間步出車廂，最終需要等候她們3人走進車廂較入內位置，乘客方能下車。

目擊港男公審：架車唔會唔等你就走咗去

樓主見狀甚為不滿，遂拍下片段公審，批評「廣播都叫人先讓乘客落車，不過就無人聽嘅」，提醒無論是旅客還是本地市民，「總言之各位下次搭火車嘅時候，可唔可以顧及吓要落車嘅人嘅感受」，同時譴責「一窩蜂衝上車」行為，質疑稱「架車又唔會唔等你就走咗去」。

不少網民都批評片中人無視「先落後上」的乘車禮儀，「好多人都係咁，驚死上唔切同無位，但無諗過人哋唔落邊有位上」、「畀人落車先係因為人哋呢個站落唔到，就無得再喺同一個位置落，而你仲可以喺同一個位置上車，咁簡單嘅公民意識都唔識」、「試過推bb車落（車），有班大媽好似玩美色足球咁衝入嚟」。

網民批缺公民意識 傳授反擊方法

有留言就傳授各種反擊方法，「我上次係完全唔避，挺胸大步撞出去，同時大叫：『死X開，俾人出先，X你老X』，有非常強烈嘅震懾效果，真係全部乖乖地死X開」、「背囊揹前面，一路頂返佢出去」、「我上次遇過個阿叔企正喺閘前仲想衝上車，我直接撞開佢落車，結果佢發晒癲不斷咆哮，我就若無其事走咗去，唔想俾人撞就唔好企正喺閘門前」、「03年前喺上水站落車，我已經左右開踭出，唔係落唔到車，未計隨時俾行李碌腳趾」。

網民提1原因表示諒解

惟有人覺得乘客衝上車行為實屬情有可原，「雖然啲人好鍾意一窩蜂衝上車，不過我試過喺紅磡站（等）啲人落晒車，未上到車就閂門開走埋」、「我會等大多數人落咗車，先喺左或右行入車廂，若等到全部人都落晒，其實已經響關門聲」、「不可以怪晒乘客，司機一方面叫人先讓人落車，同時或者要趕行車時間表，人未上晒就響關門聲，有職員協助就會先讓人落車，無職員就難說」。

延伸閱讀：

黃金周｜內地客尖東搭港鐵爭上車　港男險被推跌　呻如坐屍殺列車

東鐵阿叔疑捉姦！怒扯短裙女擲爛手機：畀我戴綠帽　職員咁做獲讚

文章授權轉載自《香港01》

港鐵

延伸閱讀

影／台中運將超商內抽菸 鬧完全家鬧統一遭公審

在麥當勞大聲看影片！男奇招KO超爆笑 網友爆共鳴分享絕招

港鐵大陸客一家6口這樣坐...後續更誇張 大陸網友：讓大陸人丟臉

公審親情？青鳥女兒掌摑父親逼表態 館長怒轟社會被綠營撕裂

相關新聞

陸女學生「撞臉雷軍」 網驚呼簡直複製貼上！父母驚喜回3字

近日，有人在社群平台發布一支影片，影片中的女孩外貌神似小米集團創始人雷軍，引發廣泛關注與熱議。她綁著馬尾辮，五官和臉型都...

陸3歲女童「頭插水果刀」淡定進醫院 一票人嚇壞：好危險

周五（15日），網傳中國大陸雲南昆明市東川區人民醫院門口有一名年約3歲的女童頭部插著一把水果刀，由母親帶領走...

老闆「霸氣撒錢」慶功被砲轟 大陸科創板巨頭道歉了

一段無人機品牌影石創新老闆給員工撒錢的影片15日在網路上流傳，引發廣泛關注。畫面中，影石董事長劉靖康站在高一層的樓上，向...

江西最強「釘子戶」金溪之眼住戶默默搬離 網：獅子大開口的下場

被稱為江西「最強釘子戶」的「金溪之眼」屋主終於搬了，而且是自己主動默默的搬離。據報導，這位讓當地公路改建工程延宕3年的屋...

大陸年輕人流行租「三金」結婚 一場婚禮可省下41萬

國際金價持續在高位震盪，正改變大陸婚慶市場的黃金消費習慣。越來越多年輕人繞過「買三金」（金項鍊、金耳環和金戒指）的傳統，...

這樣也行？陸研究生帶五糧液搭高鐵被攔！2分鐘「喝光半斤酒」

近日，來自山東的23歲男子小黃參加完聚會後，帶了一瓶開過封的五糧液去趕高鐵，結果過安檢時被告知不能帶上列車。由於趕時間，小黃竟在高鐵車站安檢口上演了一段現實版《人在囧途》中的橋段，於兩分鐘內喝完8兩五糧液，上車後倒頭就睡了4個半小時，引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。