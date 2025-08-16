快訊

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

南三段山難悲劇 8歲男童打電話急報警…阿公、女山友失溫亡

陸3歲女童「頭插水果刀」淡定進醫院 一票人嚇壞：好危險

香港01／ 撰文／陳進安
網傳大陸雲南昆明市東川區人民醫院門口有一名年約3歲的女童頭部插著一把水果刀，由母親帶領走進醫院。圖／擷自微博「封面新聞」
網傳大陸雲南昆明市東川區人民醫院門口有一名年約3歲的女童頭部插著一把水果刀，由母親帶領走進醫院。圖／擷自微博「封面新聞」

周五（15日），網傳中國大陸雲南昆明市東川區人民醫院門口有一名年約3歲的女童頭部插著一把水果刀，由母親帶領走進醫院。

畫面顯示，女童神情淡定，緩步跟隨醫生進入手術室，與危急的場景形成強烈反差，令人震驚。網友紛紛評論，「看著好危險！」、「頭上插刀為什麼還讓她自己走？不能抱進去嗎？」

畫面中出現了「昆明市東川區健康扶貧智慧分組診療項目」及「東川區人民醫院遠程影像診斷中心」等訊息。周六（16日）上午，陸媒聯繫東川區人民醫院急診室，工作人員表示對此事不了解。隨後，記者聯繫神經外科，一名女性工作人員回應稱，醫院不便透露相關情況，需有備案才能接受採訪。

此前，神經外科工作人員向媒體透露，醫院確實收治了一名頭部被水果刀刺入顱腦的3歲女童。女童已接受開顱手術，刀具成功取出，目前身體狀況穩定。

延伸閱讀：

台中氣爆｜大叔飛車送澳門女童就醫 4分鐘違規飆4公里：救人第一

內地頂尖醫學專家車禍亡終年62歲 曾創建首個神經管畸形診治中心

文章授權轉載自《香港01》

女童 手術

相關新聞

陸3歲女童「頭插水果刀」淡定進醫院 一票人嚇壞：好危險

周五（15日），網傳中國大陸雲南昆明市東川區人民醫院門口有一名年約3歲的女童頭部插著一把水果刀，由母親帶領走...

老闆「霸氣撒錢」慶功被砲轟 大陸科創板巨頭道歉了

一段無人機品牌影石創新老闆給員工撒錢的影片15日在網路上流傳，引發廣泛關注。畫面中，影石董事長劉靖康站在高一層的樓上，向...

江西最強「釘子戶」金溪之眼住戶默默搬離 網：獅子大開口的下場

被稱為江西「最強釘子戶」的「金溪之眼」屋主終於搬了，而且是自己主動默默的搬離。據報導，這位讓當地公路改建工程延宕3年的屋...

大陸年輕人流行租「三金」結婚 一場婚禮可省下41萬

國際金價持續在高位震盪，正改變大陸婚慶市場的黃金消費習慣。越來越多年輕人繞過「買三金」（金項鍊、金耳環和金戒指）的傳統，...

這樣也行？陸研究生帶五糧液搭高鐵被攔！2分鐘「喝光半斤酒」

近日，來自山東的23歲男子小黃參加完聚會後，帶了一瓶開過封的五糧液去趕高鐵，結果過安檢時被告知不能帶上列車。由於趕時間，小黃竟在高鐵車站安檢口上演了一段現實版《人在囧途》中的橋段，於兩分鐘內喝完8兩五糧液，上車後倒頭就睡了4個半小時，引起熱議。

廣東男買避孕藥付款失敗 被撞破婚外情：將面臨散家 向藥房追責

廣東陽江一名男子到藥房買避孕藥，卻因未成功付款被撞破婚內出軌。男子表示兩個家庭將因此面臨「散家局面」，要向藥房追究責任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。