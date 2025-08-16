陸3歲女童「頭插水果刀」淡定進醫院 一票人嚇壞：好危險

近日，來自山東的23歲男子小黃參加完聚會後，帶了一瓶開過封的五糧液去趕高鐵，結果過安檢時被告知不能帶上列車。由於趕時間，小黃竟在高鐵車站安檢口上演了一段現實版《人在囧途》中的橋段，於兩分鐘內喝完8兩五糧液，上車後倒頭就睡了4個半小時，引起熱議。

2025-08-15 08:49