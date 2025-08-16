陸3歲女童「頭插水果刀」淡定進醫院 一票人嚇壞：好危險
周五（15日），網傳中國大陸雲南昆明市東川區人民醫院門口有一名年約3歲的女童頭部插著一把水果刀，由母親帶領走進醫院。
畫面顯示，女童神情淡定，緩步跟隨醫生進入手術室，與危急的場景形成強烈反差，令人震驚。網友紛紛評論，「看著好危險！」、「頭上插刀為什麼還讓她自己走？不能抱進去嗎？」
畫面中出現了「昆明市東川區健康扶貧智慧分組診療項目」及「東川區人民醫院遠程影像診斷中心」等訊息。周六（16日）上午，陸媒聯繫東川區人民醫院急診室，工作人員表示對此事不了解。隨後，記者聯繫神經外科，一名女性工作人員回應稱，醫院不便透露相關情況，需有備案才能接受採訪。
此前，神經外科工作人員向媒體透露，醫院確實收治了一名頭部被水果刀刺入顱腦的3歲女童。女童已接受開顱手術，刀具成功取出，目前身體狀況穩定。
