大陸年輕人流行租「三金」結婚 一場婚禮可省下41萬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
國際金價持續在高位震盪，正改變大陸婚慶市場的黃金消費習慣。越來越多大陸年輕人繞過「買三金」（金項鍊、金耳環和金戒指）的傳統，選擇透過租賃黃金飾品完成婚禮。圖為示意圖。聯合報系資料照片
國際金價持續在高位震盪，正改變大陸婚慶市場的黃金消費習慣。越來越多大陸年輕人繞過「買三金」（金項鍊、金耳環和金戒指）的傳統，選擇透過租賃黃金飾品完成婚禮。圖為示意圖。聯合報系資料照片

國際金價持續在高位震盪，正改變大陸婚慶市場的黃金消費習慣。越來越多年輕人繞過「買三金」（金項鍊、金耳環和金戒指）的傳統，選擇透過租賃黃金飾品完成婚禮，以更務實的方式平衡儀式感與經濟壓力。

相較買1公克黃金近人民幣1000元（新台幣4100元）的成本，租1公克黃金僅需人民幣30元（新台幣123元），加上租期靈活與款式更換方便的優勢，讓「租三金」成為年輕人婚慶新選擇，有人一場婚禮便省下人民幣10萬元（新台幣41萬元）。

一些中小型珠寶商順應趨勢推出租賃套餐，或者「租後買斷」等服務，有珠寶商表示，五一以來訂單年增近40%，客群中95後占比超七成。

8月以來，國際金價一度回落至每盎司3360美元下方，但年內漲幅接近30%，大陸主流品牌金飾價格也維持在每公克人民幣1000元左右的高位，消費者多持觀望態度。

大陸經濟學家、新金融專家余豐慧表示，黃金租賃服務解決了消費者經濟壓力和款式更新兩方面的痛點。

首先對於許多年輕人來說，購買金飾的成本過高，尤其是當金價快速上漲時，直接購買會帶來較大的經濟負擔。透過租賃，他們可以以較低的成本享受到高品質的金飾，降低了消費門檻。

其次，年輕消費者對時尚的追求，使得他們更傾向於頻繁更換飾品款式，黃金租賃的靈活性正好滿足這一需求。

不過，黃金飾品租賃背後暗藏押金糾紛、成色造假等風險，主流品牌對此仍持觀望態度。這場由金價高位催生的消費模式轉變能否持續尚待市場檢驗。

「現在誰還戴那種大龍鳳金鐲子？買一套下來，大半年工資沒了不說，還有貶值的風險。」90後廣東新娘張依的話，道出了不少新人的心態。

張依指出，她近期在婚禮上展示和佩戴的整套黃金飾品均是租賃的，120克飾品租7天僅花約人民幣3000元。「既體面又省錢，一場婚禮下來，比買傳統三金省下人民幣10萬元。」

張依稱，原本先生準備的人民幣10萬元婚慶黃金預算，被她全部換成了投資金條，僅用人民幣幾千元租來黃金飾品應對婚禮當天的展示需求。

黃金作為婚嫁傳統元素，承載著財富象徵與婚姻期許，但價格高的金價正削弱「必買」屬性。2025年8月數據顯示，深圳水貝黃金飾品售價約每公克人民幣780元，而主流品牌金飾掛牌價多在人民幣千元左右，一套50克的傳統龍鳳手鐲價格輕易突破人民幣5萬元。這種價格壓力下，租賃的性價比愈發凸顯。

這種消費轉向在社交平台已形成熱潮。在小紅書APP上，「租三金」相關討論熱度持續攀升，評論區滿是「實用主義勝利」「新時代婚禮智慧」的認可聲。年輕人對婚慶黃金的需求，正從「大克重、厚工藝」的傳統符號，轉向「輕量、靈活、可負擔」的儀式感工具。

市場也在快速回應這一變化。不少珠寶商開始主推10克以下的輕量款黃金飾品，既能滿足低預算消費者的購買需求，也適配租賃市場對「易佩戴、低損耗」 的要求。

黃金 金飾 婚禮 金價

