這樣也行？陸研究生帶五糧液搭高鐵被攔！2分鐘「喝光半斤酒」

香港01／ 撰文：陳進安
小黃乾脆把八兩五糧液喝完。（揚子晚報）
近日，來自山東的23歲男子小黃參加完聚會後，帶了一瓶開過封的五糧液去趕高鐵，結果過安檢時被告知不能帶上列車。由於趕時間，小黃竟在高鐵車站安檢口上演了一段現實版《人在囧途》中的橋段，於兩分鐘內喝完8兩五糧液，上車後倒頭就睡了4個半小時，引起熱議。

報道指，小黃家住河北廊坊，現在湖南長沙一所大學就讀研究生二年級。8月9日，他和同伴正參加完聚會，從江蘇鹽城大豐站準備坐高鐵到北京南站，然後從北京坐車回家。由於當天聚會後有瓶五糧液還沒喝完，他本來想帶回家繼續喝，沒料到卡關。

該酒價值約900元人民幣(約3770新台幣)，由於安檢已經開始，寄快遞也來不及，小黃作出一個驚人的決定，就是乾脆把它喝完，「朋友還給我遞零食當下酒菜」。整個過程還被友人錄下，小黃指出，平時自己酒量不錯，白酒能喝一斤多。而上車後，由於酒勁上來了，小黃倒頭就睡著，睡了4個半小時。

周四（14日），微博話題「男生帶五糧液上高鐵被攔當場喝完」登上微博熱搜。12306客服回應媒體查詢時表示，可以帶上火車的白酒要符合以下標準：包裝密封完好；標誌清晰；酒精度數在24度到70度之間；單人單次攜帶累計不超過3000毫升。對於帶上火車的白酒是否可以開封飲用，客服表示「正常情況不建議這樣」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章授權轉載自《香港01》

高鐵 零食 聚會

