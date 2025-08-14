廣東男買避孕藥付款失敗 被撞破婚外情：將面臨散家 向藥房追責
廣東陽江一名男子到藥房買避孕藥，卻因未成功付款被撞破婚內出軌。男子表示兩個家庭將因此面臨「散家局面」，要向藥房追究責任。
據《瀟湘晨報》報導，陽江一名男子近日到「大參林藥店平岡店」買避孕藥，付款時向店員出示付款碼，卻因系統問題未能成功扣款。於是，店員通過會員登記資料打電話向男子老婆收錢，並告知男子購買的是避孕藥。
男子表示，自己出軌的事情因此被老婆當場撞破，「兩個家庭面臨散家局面，要追究藥店的責任。」
男子還發布買藥的收據和店員與老婆聊天記錄，以及一張陽江市公安局高新分局平岡派出所8月12日開出的報警回執，顯示「情況已經如實登記，如有處理需要，會主動聯繫。」
文章授權轉載自《香港01》
