內蒙古街頭驚見四座共享單車？ 貪玩少年交代如何保持平衡

乘搭港鐵要遵守規矩勿影響其他乘客。有港女於網上上水群組發布多張相片，指港鐵東鐵綫車廂內有一家6口大陸客，「有位不坐」要坐在座位前地上，小朋友則在座位上倒轉身體踩着扶手玻璃，他們更全程超大聲聊天，令原PO不滿：「你一家6口想點呢？」

2025-08-11 16:07