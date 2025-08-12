快訊

海陸警齊發！楊柳颱風直撲台灣 4縣市明天颱風假機率大

亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

新疆女童成「榜一大姐」！戶頭幾乎被清空 家長急用錢傻眼：剩200

聯合新聞網／ 綜合報導
新疆一名女童花光家中積蓄給直播刷禮物。示意圖，非當事人。圖／ingimage
新疆一名女童花光家中積蓄給直播刷禮物。示意圖，非當事人。圖／ingimage

小孩子心智尚未成熟，家長要隨時注意孩子使用手機的動向。新疆一名女童玩父母手機刷直播時，默默揮霍掉將近新台幣30萬元，幸好最後能將這筆錢追回。

根據《法治日報》報導，約兩個月前新疆一名8歲女童在玩父母手機時，滑到一場直播，看到留言區有人刷禮物便有樣學樣，送出「火箭」等虛擬禮物。由於平時父母用手機輸帳戶密碼時沒有特別避開孩子，女童早就默默記住密碼，就這樣順利的送出許多禮物，成為多場直播的「榜一大姐」（指直播中打賞最多的人）。

女童平時就經常玩大人的手機，父母一開始都沒發現異常，直到6月底，家長急需用錢打開帳戶才發現自己的存款只剩人民幣50元（約新台幣208元），嚇得立刻報警。

警方調查後發現女童在直播平台上送了高達人民幣71803元（約新台幣29萬9千元）的虛擬禮物，經過介入協調後，順利將錢全數還給家長。

直播 帳戶 禮物 新疆 女童

延伸閱讀

愛情騙局？北大生打賞女友260萬發現她已婚 女主播：他自願

鄭州女行員詐億元「花6000萬人民幣打賞」 讓男主播連唱8小時

只為打賞直播主？26歲女連賣兩個親生子賺33萬 最終下場曝光

蹭熱度！網紅直播實探大S墓地　網傻眼：對逝者不敬

相關新聞

新疆女童成「榜一大姐」！戶頭幾乎被清空 家長急用錢傻眼：剩200

小孩子心智尚未成熟，家長要隨時注意孩子使用手機的動向。新疆一名女童玩父母手機刷直播時，默默揮霍掉將近新台幣30萬元，幸好最後能將這筆錢追回。

公車駕駛座驚見蟒蛇 司機嚇壞：開到一半突然有蛇！ 九巴出面回應

搭公車要注意，可能不只人上車，連蛇也會搭！

社區現非法種植罌粟！3小學生攔警車舉報 獲「1箱禮物」當場哀號

小小年紀就懂得見義勇為，這三位小朋友真的很棒！

港鐵大陸客一家6口這樣坐...後續更誇張 大陸網友：讓大陸人丟臉

乘搭港鐵要遵守規矩勿影響其他乘客。有港女於網上上水群組發布多張相片，指港鐵東鐵綫車廂內有一家6口大陸客，「有位不坐」要坐在座位前地上，小朋友則在座位上倒轉身體踩着扶手玻璃，他們更全程超大聲聊天，令原PO不滿：「你一家6口想點呢？」

大陸貴州2幼童獨留在家 竟爬出陽台兩腳懸空玩引體上升

大陸貴州貴陽市有2名幼童被獨留在家，他們竟爬到露台外側，其中一人更是兩腳懸空做「引體上升」。

真．沉浸式學習？ 小朋友翻欄入動物展區摸標本惹議：家長還不懂事

暑假期間，不少家長都會帶小朋友參觀博物館，但有遊客反映，自然博物館內有多名小朋友越過圍欄，走入動物標本展區遊玩…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。