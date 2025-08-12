新疆女童成「榜一大姐」！戶頭幾乎被清空 家長急用錢傻眼：剩200

小孩子心智尚未成熟，家長要隨時注意孩子使用手機的動向。新疆一名女童玩父母手機刷直播時，默默揮霍掉將近新台幣30萬元，幸好最後能將這筆錢追回。

根據《法治日報》報導，約兩個月前新疆一名8歲女童在玩父母手機時，滑到一場直播，看到留言區有人刷禮物便有樣學樣，送出「火箭」等虛擬禮物。由於平時父母用手機輸帳戶密碼時沒有特別避開孩子，女童早就默默記住密碼，就這樣順利的送出許多禮物，成為多場直播的「榜一大姐」（指直播中打賞最多的人）。

女童平時就經常玩大人的手機，父母一開始都沒發現異常，直到6月底，家長急需用錢打開帳戶才發現自己的存款只剩人民幣50元（約新台幣208元），嚇得立刻報警。

警方調查後發現女童在直播平台上送了高達人民幣71803元（約新台幣29萬9千元）的虛擬禮物，經過介入協調後，順利將錢全數還給家長。