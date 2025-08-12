社區現非法種植罌粟！3小學生攔警車舉報 獲「1箱禮物」當場哀號

小小年紀就懂得見義勇為，這三位小朋友真的很棒！中國河南鄭州有三名國小學生，日前放學回家時，發現社區路邊疑似有人非法種植可以製毒的罌粟花，他們立刻攔下巡邏中的警車報案。警方調查後證實，現場種了11株罌粟，當場將其剷除並對涉事者進行處分。

為了表揚孩子們的正義行為，警方還特別到學校公開頒獎，送上一箱「特別禮物」，結果一打開來竟然是——暑假作業！三名小朋友現場直接崩潰哀號：「我不想寫啦～」，畫面相當逗趣。

機警發現可疑植物 3國小生英勇報警

根據陸媒報導，事件發生在6月初，當時三名國小男童放學途中，看到路邊有長得很眼熟的植物，覺得跟課外書上看到的罌粟花長得一模一樣，懷疑是違法種植，立刻在馬路上攔下一輛巡邏警車報警。其中一名孩子還信心滿滿地說，「如果真的是罌粟，明天我就出名了！」

警方隨即由三人帶路，前往現場查看，果然發現有11株罌粟非法種植。警方立即封鎖現場、銷毀植物，並對種植者劉姓男子進行教育處分，依法作出行政處罰。

警方進校頒獎 孩子們收到「暑假作業」慘叫連連

調查發現，原來其中一名學生因為平常愛看課外書，意外認出這種植物，才成功舉報。為了鼓勵他們見義勇為，警方特別到學校表揚三人，頒發「反毒小英雄」獎狀，並送上每人一箱獎品。

但當孩子們打開禮物箱時，場面瞬間變調——裡面除了有警察造型的玩偶、公仔和文具，還有厚厚一本暑假作業本！三名學生當場臉垮掉，大叫，「我不想寫啦～」讓全班笑翻，但其中一人還是表示，「如果再遇到，我還是會告訴警察叔叔。」

網友爆笑：這到底是獎勵還是懲罰？

此事件在網路引起爆笑與熱議，台灣與中國網友都忍不住吐槽，「恩將仇報啊」、「說好的獎勵，結果是懲罰」、「怎麼不直接送一箱辣條（點心）？」、「感覺暑假作業已經變成萬用獎品」、「小孩都崩潰了，這樣以後誰還敢報案？」

還有人擔心，這樣搞會讓其他孩子對正義心生陰影，「會不會以後小朋友都選擇裝作沒看到」、「罌粟雖然是毒品原料，但在一些地方還是有老人覺得能治病亂種」、「這麼做真的有必要嗎？」

罌粟違法種植會怎樣？根據法律這樣處理

根據《中國治安管理處罰法》第71條規定，非法種植罌粟不到500株，會被處以10～15天拘留，可加罰最高3,000人民幣（約新台幣1.3萬元）；如果情節較輕，則可能罰款500人民幣以下或5天以下拘留。