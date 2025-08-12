公車駕駛座驚見蟒蛇 司機嚇壞：開到一半突然有蛇！ 九巴出面回應

搭公車要注意，可能不只人上車，連蛇也會搭！近日網路瘋傳一段影片，香港一輛九巴271線（大埔富亨—佐敦西九龍站）巴士上，司機在開車途中，竟然發現駕駛座旁邊出現一條小蛇正在爬行。他當場嚇傻，立刻靠邊停車並錄影存證，影片中可見那條蛇爬進駕駛座前的圍欄與收費機之間的縫隙，他邊拍邊說，「開開車突然有條蛇爬出來，真的嚇死人」。

這段影片曝光後，馬上引發網友熱烈討論。有人笑說，「牠只是想搭車啦，準備投錢而已」、「搭霸王車不刷八達通（類似悠遊卡），要報警處理」、「蛇說：我下一站要下車，可是我沒手按鈴」，還有人搞笑模擬司機心聲，「等一下牠爬進我褲子怎麼辦？」

專家：是香港常見緬甸蟒 無毒但受保護

對此，有「女蛇王」之稱的野生動物專家周嘉玲接受媒體訪問時表示，影片中出現的是香港常見的緬甸蟒。這是香港唯一的原生蟒蛇品種，沒有毒性，但已被列為受保護動物，受到國際《瀕危野生動植物貿易公約》（CITES）與香港法律保護。

九巴說明經過：當下已處理、並聯絡蛇類專家

九巴公司也回應表示，事件發生在8月9日上午8點左右，當時這輛巴士並未載客，沿著吐露港公路往大埔方向行駛時，司機發現車上有蛇的蹤跡，隨即在安全的狀況下靠邊停車，並通報車務控制中心。之後，九巴安排這台車開回車廠，並聯絡蛇類專家（俗稱「蛇王」）到場處理，最終在車頭駕駛區附近抓到一條蛇。九巴初步推測，這條蛇應該是在車輛停在車廠時偷偷爬上車的。

網友笑翻又擔心：怕司機嚇到轉錯方向盤

不少網友在臉書社團「車cam L（香港群組）」轉發影片，看到這條帶花紋的黑蛇在駕駛座爬動，有人搞笑表示，「這隻蛇要坐公車吹冷氣」、「給牠小孩票價啦」、「寵物禁止上車欸」、「叫阿Sir來處理，阿Sir這邊真的有蛇」。

也有理性一點的網友認出這是無毒的蟒蛇，表示「可以叫漁護處來處理，這是小蟒蛇」、「雖然沒毒，但還是會怕啦」。不過也有人擔心說，「你說牠沒毒沒錯，但牠萬一爬進司機褲子怎麼辦啦？！」、「最怕司機嚇到亂轉方向盤，那就糟了」、「還好司機冷靜，沒發生意外最重要」。

文章授權轉載自《香港01》