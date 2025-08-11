港鐵大陸客一家6口這樣坐...後續更誇張 大陸網友：讓大陸人丟臉

乘搭港鐵要遵守規矩勿影響其他乘客。有港女於網上上水群組發布多張相片，指港鐵東鐵綫車廂內有一家6口大陸客，「有位不坐」要坐在座位前地上，小朋友則在座位上倒轉身體踩着扶手玻璃，他們更全程超大聲聊天，令原PO不滿：「你一家6口想點呢？」

相片引來網友熱議，有人批評離譜，「當自己家裡嗎，完全不覺得騷擾到其他乘客」、「好突兀」，亦有大陸網友看後感嘆「讓我們大陸人感面目無光」、「丟臉丟到香港」。不過亦有網友呼籲「包容」，不要「大驚小怪」。

「大陸小姐姐……你一家6口想點呢？」該港女於8月1日（星期五）在Facebook群組「上水人大聯盟」發布2相片，指乘搭東鐵時目擊車廂內有一家6口大陸客坐在座位前地上，且全程超大聲聊天，她對此感到不滿。

港鐵大陸客坐地伸腳阻通道 女童倒轉踩玻璃

第1張相片見到，有1名頭戴迪士尼米奇老鼠樣式頭箍女子坐在座位前地上，並把右腳伸長霸佔了車廂通道；座位旁邊有1名穿紫色吊帶連身裙女子緊靠扶手而站；座位上則有1名女童倒轉身體把穿着鞋的腳踩在扶手玻璃上。另1張照片見到，女童亦離開座位坐在座位前地上，雙手碰着戴米奇老鼠樣式頭箍女子，相信是其家長。

目擊者：想點呢？

原PO補充，「有位不坐……一定要坐座位前地下……還要全程大大聲講話……知啦……今日你去迪士尼（香港迪士尼樂園）……好啦……知你全家都開張銀年卡（香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會員卡中銀卡級別）啦……好啦……但無人想知」。

香港網友批離譜

網友看過貼文議論紛紛，有人指摘離譜，「恐怖」、「好突兀呀……」、「當自己家，完全不覺得騷擾到其他乘客」、「永遠理解不到」、「只有你想不到的，沒有他們做不到的」、「最X憎家長又不理小孩」。

大陸網友：讓大陸人面目無光

也有大陸網友看後感嘆，「讓我們大陸人感面目無光」、「丟臉丟到香港」、「在深圳，廣州地鐵這些情景從未見過！為何去到香港會這樣？」。不過有網友指，若沒有影響他人就應該「包容」，毋須「大驚小怪」，「都見慣了」、「搭火車日常事」。

港鐵車廂坐地上可罰款８,000元

《香港鐵路附例》雖然無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內則有張貼相關告示，指「不得坐在地上」，違者最高罰款８,000元。

延伸閱讀：

日本旅遊不要這樣做！出發前做錯1事 女生被拒上機慘了：沒想到…

港鐵後生女頭痛無力...被大叔大媽拐杖暴打逼讓座 5句神招KO絕了

文章授權轉載自《香港01》