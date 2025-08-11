快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

大陸貴州2幼童獨留在家 竟爬出陽台兩腳懸空玩引體上升

香港01／ 撰文：林芷瑩
2名幼童幼童被獨留在家，竟爬到露台外側玩耍，其中一名幼童，兩腳懸空做「引體上升」。（影片截圖）
2名幼童幼童被獨留在家，竟爬到露台外側玩耍，其中一名幼童，兩腳懸空做「引體上升」。（影片截圖）

大陸貴州貴陽市有2名幼童被獨留在家，他們竟爬到露台外側，其中一人更是兩腳懸空做「引體上升」。

《極目新聞》報導，事發於8月7日，2名幼童被獨留在13樓的家中。拍片者介紹，當時自己非常著急，但又不敢大聲呼喊，怕嚇到2名幼童而發生不測，他發現後立即聯繫小區物業工作人員，約2分鐘後，保安和家長趕到現場救走2名幼童。

8月10日，當地街道辦工作人員稱，當時幼童的父親有事外出，家中沒有大人，2名幼童就自己爬到露台外側。居委會工作人員已告誡家長，切勿將兒童獨留在家，或整改露台，不要讓兒童爬出。

延伸閱讀：

真．沉浸式學習？小童翻欄入動物展區摸標本惹議：家長還不懂事

8歲男童雲南參加夏令營走失 警方、藍天救援隊加緊搜救

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大陸貴州2幼童獨留在家 竟爬出陽台兩腳懸空玩引體上升

大陸貴州貴陽市有2名幼童被獨留在家，他們竟爬到露台外側，其中一人更是兩腳懸空做「引體上升」。

真．沉浸式學習？ 小朋友翻欄入動物展區摸標本惹議：家長還不懂事

暑假期間，不少家長都會帶小朋友參觀博物館，但有遊客反映，自然博物館內有多名小朋友越過圍欄，走入動物標本展區遊玩…

大秀肌肉線條！陸體育生轉行當「美男魚」 一票遊客專程來看

武漢一名運動訓練專業的00後大學生肖淞譯，因為在海洋館表演美人魚走紅，許多遊客專程為了看「男美人魚」而來，肖淞譯身穿特製...

15歲少女患「長髮公主綜合症」 吃頭髮6年胃取出4斤髮球

河南15歲少女妮妮（化名）因重度貧血、腹痛及食欲不振，日前到湖北武漢兒童醫院就診。醫生發現，她因6年來持續吞食頭髮，胃內形成巨大「髮石」，佔滿胃腔，導致嚴重健康問題。經過手術取出約4斤重的髮石，妮妮已順利康復。

就是要回本？陸女自助餐爆點百份鮭魚 吃到一半衝洗手間催吐

合肥一家自助餐廳裡有一名女性食客的「神操作」，讓店家傻了眼，該店長表示，這名女子點了100份鮭魚，吃了一半到洗手間吐，然...

「他還是孩子」？ 南航爆頂座衝突 女乘客被一家四口打趴

南航從深圳執飛大連的CZ6164班機，7日晚傳出因小孩子頂座引發衝突打架，大連機場公安派出所證實警方已介入調查處理；網路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。