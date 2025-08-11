大陸貴州2幼童獨留在家 竟爬出陽台兩腳懸空玩引體上升

大陸貴州貴陽市有2名幼童被獨留在家，他們竟爬到露台外側，其中一人更是兩腳懸空做「引體上升」。

《極目新聞》報導，事發於8月7日，2名幼童被獨留在13樓的家中。拍片者介紹，當時自己非常著急，但又不敢大聲呼喊，怕嚇到2名幼童而發生不測，他發現後立即聯繫小區物業工作人員，約2分鐘後，保安和家長趕到現場救走2名幼童。

8月10日，當地街道辦工作人員稱，當時幼童的父親有事外出，家中沒有大人，2名幼童就自己爬到露台外側。居委會工作人員已告誡家長，切勿將兒童獨留在家，或整改露台，不要讓兒童爬出。

文章授權轉載自《香港01》