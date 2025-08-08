大陸女嘆被香港同事嘲「天才」：港人就高一等？ 被網友圍攻慘了

快訊

香港01／ 撰文：布萊恩
有大陸女於小紅書發布公司內部電郵截圖，控訴被1名香港人同事以「天才」揶揄。（AI生成圖片）

被叫「天才」是歧視？有大陸女於小紅書發布公司內部電郵截圖，控訴因在「抄送」美國代理電郵中書寫中文字，被1名香港人同事以「天才」揶揄。她批評「為什麼作為香港人就好像比我們高一等」，強調「公司沒有明確規定我們所有郵件必須得是英文的」。

貼文引來網友熱議，認為大陸女指摘無理，「以為自己是世界的中心」、「什麼話對人都是歧視」；也有網友用盡「Genius（天才）」回覆「寸爆」（不留情面地譏諷），「公司內部email 都放上網，Genius」、「真是天才，什麼都不遮擺上網，Genius」。面對網友「圍攻」，大陸女最終刪除帖文。

「為什麼作為香港人就好像比我們高一等？」該大陸女於小紅書發布公司內部電郵截圖，批評被1名香港同事以「天才」嘲諷，「竟然能這樣不分青紅皂白的罵別人『天才』，沒有常識……，而且還是在這麼（多）人的公共郵箱」。

大陸女：為什麼作為香港人就好像比我們高一等？

從截圖看到，原PO同事在電郵以英文寫上「Do you think an American can understand Chinese？Please write your email in English and push them again，Genius！This is common sense to write email in English which is international language when your email includes foreigners（你認為美國人可以看明白中文嗎？請以英文撰寫電郵重新傳送，天才！當傳送電郵給外國人，以國際語言英文撰寫是常識）」。

大陸女：公司沒規定郵件必須英文

原PO不滿被香港同事以「天才」揶揄，反問「我們跟上海代理發中文郵件有錯嗎？代理的美國的公共郵箱只是抄送在郵件裏，我們又不跟他們溝通」，又強調「公司沒有明確規定我們所有郵件必須得是英文的」。

網友群起圍攻：也都說人歧視！

不過樓主「圍爐」不成，反被網民群起「圍攻」，「什麼話對人都是歧視」、「成日以為自己是世界的中心」、「一封email有需要中英文，都要網上圍爐」、「CC（抄送郵件）畀人又覺得人哋唔需要睇唔需要知，啲邏輯真係好奇怪」、「咁樣影公司郵件……其實揸正嚟做係咪炒得」、「應該是好多鑊先會搞到其他人咁對佢」。

也有網友用盡「Genius」字眼「寸爆」原PO，「公司內部email都放上網，Genius」、「真是天才，不都沒遮擺上網，Genius」、「本身同外國人講中文已經搞笑，她要放公司內部資料上網？天才」。看到網友不表同情，大陸女最終刪除帖文。

文章授權轉載自《香港01》

被叫「天才」是歧視？有大陸女於小紅書發布公司內部電郵截圖，控訴因在「抄送」美國代理電郵中書寫中文字，被1名香港人同事以「天才」揶揄。她批評「為什麼作為香港人就好像比我們高一等」，強調「公司沒有明確規定我們所有郵件必須得是英文的」。

