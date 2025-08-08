快訊

大陸四川運油車側翻後大量村民提壺「撿油」 官方：流到河裏就浪費了

香港01／ 撰文：陳進安
運油車公路側翻，多名村民提著油壺、圍著罐體接油。（極目新聞）
大陸四川綿陽平武縣一輛滿載菜籽油的罐車周二（5日）發生側翻，並導致罐內的油泄漏。現場畫面顯示，大量附近村民前往現場「撿油」，引起熱議。

事發於平武縣響巖鎮三橋村附近，畫面顯示，一輛江蘇牌照的罐車側翻在路邊，現場有多名村民提著油壺、圍著罐體接油。影片發布者在評論區稱：「我沒去，我媽他們去接了約18公斤。」她還透露，罐車裏裝了30噸油，司機沒有受傷。另有目擊者對媒體表示，現場很多人撿油，但不知道這些油，司機是不是不要了。

周四（7日），響巖鎮政府工作人員向媒體表示，事發地是一處轉彎路段，可能是油罐車行駛速度過快，導致側翻，但對村民「撿油」一事，他不了解。

另一相關部門人士則介紹，罐車側翻後罐體就破了，菜籽油漏出來流到路邊的河溝裏，「司機也堵不住，沒法控制，所以附近居民就去接了一些，也沒接多少」。他表示，村民不是「搶油」，而是經過司機允許才去接油的，又指如果讓油流到河裏就浪費了。

事故發生後，交警已到場處置，對罐車進行了轉移。

延伸閱讀：

大陸海口男無力兌現向女友送iPhone化妝品承諾 報假警稱遭搶劫被行拘

大陸山東貨車高速公路翻車！10多噸豬蹄雞腿被村民哄搶 損失高達160萬

文章授權轉載自《香港01》

