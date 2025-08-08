快訊

路徑變數大！楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署曝「1走法」恐發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸上海地鐵男子辱罵乘客「鄉下人」 叫對方滾出去還用英文爆粗口

香港01／ 撰文：孫聖然
上海地鐵一名男子辱罵旁邊乘客是「鄉下人」。（浪潮新聞）
上海地鐵一名男子辱罵旁邊乘客是「鄉下人」。（浪潮新聞）

大陸上海地鐵一名男子辱罵旁邊乘客是「鄉下人」，更讓對方「滾」，期間還不時用上海話、普通話、英文爆粗口，事件引發眾多網友不滿。

據《浪潮新聞》報導，事發於周日（8月3日）上海地鐵7號線車廂內，被罵的乘客表示，「我先坐在位置上的，他衝過來撞到我腿上的傷口。」惟提醒後，對方不僅沒有歉意還開始辱罵，更產生肢體衝突。

網傳影片顯示，身穿灰色T恤的男子態度十分惡劣，先用普通話說，「鄉下人，滾」，再用上海話說，「滾出去，戇X」，其後還用英文說，「Shut the xxxx up」。

被罵的乘客表示，自己開啟手機錄影後，對方仍未停止辱罵，甚至還打了自己一下，直到下一站到站，對方被女伴拉走才結束衝突。

事件引發網友憤怒：

「鄉下人可比他有錢多了。」

「其實在上海這種上海人很多。」

「他只敢歧視外地人，但絕對不敢歧視外國人。」

「太把自己當回事，他其實什麽也不是，還活出了優越感。」

「這種人一般是上海本地人中的loser，自己過得不如意，就把氣撒到外地人身上。」

延伸閱讀：

昆明漢地鐵安檢處偷拍女士裙底 當場露餡被捕行政拘留5日

大陸廣州地鐵男子突大叫踢打他人 官方：精神異常 有家屬陪同無人傷

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大陸四川運油車側翻後大量村民提壺「撿油」 官方：流到河裏就浪費了

大陸四川綿陽平武縣一輛滿載菜籽油的罐車周二（5日）發生側翻，並導致罐內的油泄漏。現場畫面顯示，大量附近村民前往現場「撿油」，引起熱議。

大陸上海地鐵男子辱罵乘客「鄉下人」 叫對方滾出去還用英文爆粗口

大陸上海地鐵一名男子辱罵旁邊乘客是「鄉下人」，更讓對方「滾」，期間還不時用上海話、普通話、英文爆粗口，事件引發眾多網友不滿。

毒誓發太多？比迪亞汽車連遭2次閃電擊中 全程被拍下　

廣西北海市近期連續強降雨，風雨交加的極端天氣不僅造成多地出現淹水災情，還出現罕見閃電擊中汽車事件。一輛正在路口等待通行的...

夫妻離婚爭產53隻雞鴨鵝 雞多出1隻怎麼分？法官：煮來吃再離

大陸四川省廣安市前鋒區代市鎮一對農村夫妻的離婚官司，近日因「53隻雞鴨鵝怎麼分」而引發關注。根據《貴陽日報》報導，這對夫婦的離婚糾紛最終由法院成功調解，雙方達成協議平均分配家禽，對於多出的一隻雞，法官建議乾脆「煮來一起吃了吧！」沒想到雙方竟不謀而合地點頭同意，這場「散夥飯」成為兩人婚姻的最後一個儀式。

斷臂男網戀！賠償金作彩禮後續傻眼 網友踢爆1事劇情暴走

網戀多騙局，到頭來還案中有案？河南鄭州新鄭市1名36歲鄭姓男子，因高壓電觸電導致雙臂截肢，因而獲得工傷賠償。鄭男於2023年在網上認識1名年輕漂亮女生，「母胎單身」的他和對方聊出感情來，更發現「她叔還是她姑，是中央領導」，今年確立情侶關係，還經常發影片給他看。

25歲中國籍「飛鼠裝滑翔者」意大利遇難 疑撞上岩壁不幸身亡

陸媒《新京報》報導，8月5日，一名25歲中國飛鼠裝滑翔者在意大利皮茲達萊克山跳下時疑因撞上岩壁不幸身亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。