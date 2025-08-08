大陸上海地鐵男子辱罵乘客「鄉下人」 叫對方滾出去還用英文爆粗口

大陸上海地鐵一名男子辱罵旁邊乘客是「鄉下人」，更讓對方「滾」，期間還不時用上海話、普通話、英文爆粗口，事件引發眾多網友不滿。

據《浪潮新聞》報導，事發於周日（8月3日）上海地鐵7號線車廂內，被罵的乘客表示，「我先坐在位置上的，他衝過來撞到我腿上的傷口。」惟提醒後，對方不僅沒有歉意還開始辱罵，更產生肢體衝突。

網傳影片顯示，身穿灰色T恤的男子態度十分惡劣，先用普通話說，「鄉下人，滾」，再用上海話說，「滾出去，戇X」，其後還用英文說，「Shut the xxxx up」。

被罵的乘客表示，自己開啟手機錄影後，對方仍未停止辱罵，甚至還打了自己一下，直到下一站到站，對方被女伴拉走才結束衝突。

事件引發網友憤怒：

「鄉下人可比他有錢多了。」 「其實在上海這種上海人很多。」 「他只敢歧視外地人，但絕對不敢歧視外國人。」 「太把自己當回事，他其實什麽也不是，還活出了優越感。」 「這種人一般是上海本地人中的loser，自己過得不如意，就把氣撒到外地人身上。」

文章授權轉載自《香港01》