與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

毒誓發太多？比迪亞汽車連遭2次閃電擊中全程被拍下　

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
廣西北海市一輛正在路口等待通行的比亞迪休旅車，竟在瞬間遭閃電連續擊中2次，強烈電流火花四濺，畫面相當震撼，全程被民眾拍下。（影片截圖）
廣西北海市一輛正在路口等待通行的比亞迪休旅車，竟在瞬間遭閃電連續擊中2次，強烈電流火花四濺，畫面相當震撼，全程被民眾拍下。（影片截圖）

廣西北海市近期連續強降雨，風雨交加的極端天氣不僅造成多地出現淹水災情，還出現罕見閃電擊中汽車事件。一輛正在路口等待通行的比亞迪休旅車，竟瞬間遭閃電連續擊中2次，強烈電流火花四濺，畫面震撼，全程被民眾拍下。

荔枝新聞報導，目擊者表示，他當時僅想紀錄暴雨情形，沒想到眼前一輛SUV正轉彎時，天際突閃雷光，一道強烈閃電直擊車體，接著第二道緊接而至，兩次雷擊幾乎在瞬間完成，場面驚心動魄。

快科技報導，閃電的能量非常大，目擊者稱自己坐到自己的車裡，儘管隔著很遠，但都感受到震動，而挨了2次閃電擊中的比亞迪SUV駕駛員似乎嚇到，直接愣在當場，一度停在原地未移動，所幸無人傷亡，車輛表面也沒有損毀。

專家表示，閃雷擊中車輛之所以未釀人傷，關鍵在於汽車本體結構。汽車外殼多為金屬，形成封閉空間，類似「法拉第籠」（Faraday Cage）的保護效果。也就是當閃電擊中車體時，電流會沿著金屬外殼導引至地面，而不會穿透進入車艙內部，因此車內乘客在一般情況下相對安全。

不過專家指出，若是車窗未關緊、乘客手部接觸車體金屬部件，或正在使用接上外部電源的電子設備，仍可能因電流導入而產生觸電風險。此外，汽車遭雷擊後不能立即下車，需先確認車身無明火、電路無故障，待雷電天氣減弱後再下車，同時還需避免接觸車身帶電部位。

影片發布後引發大陸網友關注，有人調侃稱閃電擊中前續航200公里，擊中後續行200萬公里，還有人表示，這怕是比兆瓦閃充還要猛得多。

閃電擊中

