夫妻離婚爭產53隻雞鴨鵝 雞多出1隻怎麼分？法官：煮來吃再離

大陸四川省廣安市前鋒區代市鎮一對農村夫妻的離婚官司，近日因「53隻雞鴨鵝怎麼分」而引發關注。根據《貴陽日報》報導，這對夫婦的離婚糾紛最終由法院成功調解，雙方達成協議平均分配家禽，對於多出的一隻雞，法官建議乾脆「煮來一起吃了吧！」沒想到雙方竟不謀而合地點頭同意，這場「散夥飯」成為兩人婚姻的最後一個儀式。

據報導，這對夫妻主要以務農與養殖為生，家中除了一棟農村自建房外，並無其他高價值財產。由於雙方並非同村村民，根據當地規定，自建房無法辦理財產分割登記，因此雙方爭議的焦點集中在飼養多年的53隻家禽上，具體為29隻雞、22隻鵝與2隻鴨。

承辦此案的法官陳茜表示，雙方對家禽的數量並無爭議，但都認為自己在日常飼養中付出較多，因此對如何分配產生分歧。「尤其是這53隻家禽大小不一，還出現了單數難題，要平均分配並不容易。」

法院多次調解未果後，法官提出兩種可行方案，包括依照大小分組平均分配，或按照市價折現後補償給對方。不過當調解進展至最後一隻雞時，法官建議「不如就煮來一起吃了吧！」雙方居然不謀而合地同意「一起吃雞」。

這頓「散夥飯」也讓整宗案件和平收場。法院表示，農村離婚案件雖然財產結構單純，但人情糾葛卻往往更為複雜，該案即是法律與情理並重處理的典範。

陳茜進一步指出，即使雙方走到對簿公堂，仍保有基本情誼。「男方當天還騎電動車送女方來法院，結束後也同意送她回家。」她建議兩人未來可就自建房的使用權進行協商，在維持各自生活獨立的同時，仍能彼此照應。雙方對此建議也表達認同。

延伸閱讀：

大陸杭州「假裝上班公司」走紅 老闆：員工非躺平 而是為找更好自己

2顆話梅512元！杭州顧客震驚 商家：香港原產十分稀有

文章授權轉載自《香港01》