快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

聽新聞
0:00 / 0:00

夫妻離婚爭產53隻雞鴨鵝 雞多出1隻怎麼分？法官：煮來吃再離

香港01／ 撰文：許祺安
大陸四川省廣安市前鋒區代市鎮一對農村夫妻的離婚官司，近日因「53隻雞鴨鵝怎麼分」而引發關注。示意圖／ingimage
大陸四川省廣安市前鋒區代市鎮一對農村夫妻的離婚官司，近日因「53隻雞鴨鵝怎麼分」而引發關注。示意圖／ingimage

大陸四川省廣安市前鋒區代市鎮一對農村夫妻的離婚官司，近日因「53隻雞鴨鵝怎麼分」而引發關注。根據《貴陽日報》報導，這對夫婦的離婚糾紛最終由法院成功調解，雙方達成協議平均分配家禽，對於多出的一隻雞，法官建議乾脆「煮來一起吃了吧！」沒想到雙方竟不謀而合地點頭同意，這場「散夥飯」成為兩人婚姻的最後一個儀式。

據報導，這對夫妻主要以務農與養殖為生，家中除了一棟農村自建房外，並無其他高價值財產。由於雙方並非同村村民，根據當地規定，自建房無法辦理財產分割登記，因此雙方爭議的焦點集中在飼養多年的53隻家禽上，具體為29隻雞、22隻鵝與2隻鴨。

承辦此案的法官陳茜表示，雙方對家禽的數量並無爭議，但都認為自己在日常飼養中付出較多，因此對如何分配產生分歧。「尤其是這53隻家禽大小不一，還出現了單數難題，要平均分配並不容易。」

法院多次調解未果後，法官提出兩種可行方案，包括依照大小分組平均分配，或按照市價折現後補償給對方。不過當調解進展至最後一隻雞時，法官建議「不如就煮來一起吃了吧！」雙方居然不謀而合地同意「一起吃雞」。

這頓「散夥飯」也讓整宗案件和平收場。法院表示，農村離婚案件雖然財產結構單純，但人情糾葛卻往往更為複雜，該案即是法律與情理並重處理的典範。

陳茜進一步指出，即使雙方走到對簿公堂，仍保有基本情誼。「男方當天還騎電動車送女方來法院，結束後也同意送她回家。」她建議兩人未來可就自建房的使用權進行協商，在維持各自生活獨立的同時，仍能彼此照應。雙方對此建議也表達認同。

延伸閱讀：

大陸杭州「假裝上班公司」走紅 老闆：員工非躺平 而是為找更好自己

2顆話梅512元！杭州顧客震驚 商家：香港原產十分稀有

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

夫妻離婚爭產53隻雞鴨鵝 雞多出1隻怎麼分？法官：煮來吃再離

大陸四川省廣安市前鋒區代市鎮一對農村夫妻的離婚官司，近日因「53隻雞鴨鵝怎麼分」而引發關注。根據《貴陽日報》報導，這對夫婦的離婚糾紛最終由法院成功調解，雙方達成協議平均分配家禽，對於多出的一隻雞，法官建議乾脆「煮來一起吃了吧！」沒想到雙方竟不謀而合地點頭同意，這場「散夥飯」成為兩人婚姻的最後一個儀式。

斷臂男網戀！賠償金作彩禮後續傻眼 網友踢爆1事劇情暴走

網戀多騙局，到頭來還案中有案？河南鄭州新鄭市1名36歲鄭姓男子，因高壓電觸電導致雙臂截肢，因而獲得工傷賠償。鄭男於2023年在網上認識1名年輕漂亮女生，「母胎單身」的他和對方聊出感情來，更發現「她叔還是她姑，是中央領導」，今年確立情侶關係，還經常發影片給他看。

25歲中國籍「飛鼠裝滑翔者」意大利遇難 疑撞上岩壁不幸身亡

陸媒《新京報》報導，8月5日，一名25歲中國飛鼠裝滑翔者在意大利皮茲達萊克山跳下時疑因撞上岩壁不幸身亡。

離婚不爭房！陸夫妻吵「這些特別財產」怎分配 法官1妙計化解

四川法院近日成功調解一起特殊的離婚財產分割糾紛，該對夫妻爭執焦點並非不動產或存款，而是共同飼養的53隻家禽，包含29隻雞...

對準鄰居家飽眼福？售望遠鏡偷窺當賣點 陸主播話術惹反感

有網友反映，小紅書上有一直播間在售賣望遠鏡時，主播以話術引導暗示網友可偷窺，引發網友反感。廣西南寧市委網信辦、轄區派出所...

帶娃搭車神器！乘客抱怨高鐵好吵 陸列車員一招「小孩秒安靜」

搭乘高鐵，最怕遇到同車廂裡有不受控制的孩童，甚至有大陸網友因此呼籲，應該設置一節專門的「帶娃車廂」。不過，中國鐵路南寧客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。